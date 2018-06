Class Action Contro Facebook | Richiedi Il Risarcimento Di 200 Euro

Le associazioni dei consumatori lanciano una Class Action contro Facebook : Altroconsumo e le organizzazioni partner in Belgio, Spagna e Portogallo hanno lanciato una class action contro Facebook , domandando un risarcimento di almeno 200 euro per ciascuno degli utenti del ...

Rimborso Facebook di 200 euro per tutti gli iscritti? Come partecipare alla Class Action Altroconsumo : Possibile ottenere un Rimborso Facebook di 200 euro da parte di tutti gli iscritti al social Network perché, loro malgrado, vittime dello scandalo dei dati personali ceduti a terze parti? La faccenda Cambridge Analytica continua a far parlare di se e ora l'associazione Altroconsumo si è fatta portavoce di una class action proprio contro la creatura di Mark Zuckerberg a sostegno degli utenti. Altroconsumo Italia ma pure organizzazioni partner ...

Vitalizi - ex parlamentari pronti alla Class action : Gli ex parlamentari si apprestano a percorrere le vie della giustizia civile contro i presidenti di Camera e Senato, contro i Questori e tutti i membri degli uffici di Presidenza, rifacendosi ...

Vitalizi - "ex" pronti a Class action : ANSA, - ROMA, 18 MAG - GLi ex parlamentari si apprestano a percorrere le vie della giustizia civile contro i presidenti di Camera e Senato, contro i Questori e tutti i membri degli uffici di ...

Class Action e agenti provocatori Giustizia - una svolta alla Davigo Che cosa prevede la bozza M5s-Lega : Estensione della legittima difesa, inasprimento delle pene per violenza sessuale e corruzione, Class action e via libera agli agenti sotto copertura voluti da Davigo. Ecco il programma sulla Giustizia di M5s e Lega Segui su affaritaliani.it

Disagi con Alitalia? EasyRimborso propone Class action : I passeggeri che hanno subito un Disagio con la compagnia aerea Alitalia, in regime di amministrazione straordinaria, potranno chiedere a EasyRimborso

MacBook Pro : problema alla tastiera da Class Action - Apple tace : Basta un po’ di polvere per far sì che la tastiera del MacBook Pro smetta di funzionare, sono davvero tante le segnalazioni in opposizione al silenzio di Apple che non ha commentato la questione che sembra aver fatto infuriare i possessori del portatile di Cupertino. Apple ha sostituito le tastiere nel 2015 e come si può leggere sul sito dell’azienda: Usare MacBook Pro è un vero piacere. La tastiera utilizza il nostro meccanismo a ...

Piste ciclabili a Roma - esposto del Codacons su mancanza sicurezza : parte Class action : Il Codacons ha presentato un esposto-denuncia alla Procura di Roma in merito alla mancanza di sicurezza delle Piste ciclabili della Capitale, e lancia oggi una azione risarcitoria collettiva contro il ...

Class-action contro i Samsung Galaxy S9 : galeotto il bug chiamate in Israele : Il bug delle chiamate continua a tormentare buona parte degli utenti che hanno deciso di portare a casa i nuovi Samsung Galaxy S9, tant'è che nel territorio israeliano sembra essere partita anche la prima Class-action contro il brand asiatico. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di quei problemi alla base dell'assenza parziale o totale del flusso audio a margine di una qualsivoglia conversazione telefonica, che, nei casi più gravi, ...

Consumatori - l'Ue lancia i ricorsi collettivi : che cosa cambia con la "Class Action europea" : Non ci sarà mai più, per intenderci, un altro Dieselgate, dove i Consumatori di tutta Europa sono stati ingannati sulle auto acquistate e poi non anno avuto a disposizione 'armi legali'...

In arrivo la Class Action europea : Mai più un altro Dieselgate, dove l'Ue si è dimostrata impotente nel garantire ai consumatori europei gli indennizzi delle case automobilistiche ottenuti da quelli americani. Con questo obiettivo, ...

Datagate Facebook - Codacons : Class Action per 214mila italiani : Roma, 5 apr. , askanews, Prende forma la class action del Codacons contro Facebook per lo scandalo 'Datagate'. Ora che si conosce il numero degli italiani coinvolti nell'illecito utilizzo dei dati ...

