motorinolimits

: Cinque Ferrari alla 1000 Km del Paul Ricard - BarbaraPremoli : Cinque Ferrari alla 1000 Km del Paul Ricard - MotoriNoLimits : Cinque Ferrari alla 1000 Km del Paul Ricard - ginosorbillo : RT @ale_223: Il climatizzatore dell'ufficio ha solo due modalità: forno della pizzeria Sorbillo in San Babila al 13 agosto o tè delle cinqu… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Il campionato Blancpain GT Endurance Cup torna in pista questo weekend con laKm del, la corsa preparatoria24 Ore di Spa-Francorchamps per la sua lunghezza e fisionomia con partenza alle 17.45 e conclusione nel cuore della notte. Classe Overall. Nella classe Overall c’è come sempre la 488 GT3 del team SMP … L'articoloKm delMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.