Cinghiali | Coldiretti Lazio | “Inesistente un piano di contenimento”

SOS Cinghiali in Calabria - Coldiretti : Gli agricoltori non possono abbandonare i campi : La posta in gioco è alta: l'economia di intere aree e l'incolumità delle persone. Non è escluso che , permanendo l'immobilismo della Regione, la Coldiretti " annuncia Molinaro " farà una serie di ...

Coldiretti : "è allarme Cinghiali ". E accusa - "aziende costrette a chiudere" : "La posta in gioco è alta: l'economia di intere aree e l'incolumità delle persone. Non è escluso che, permanendo l'immobilismo della Regione, la Coldiretti " conclude Molinaro " farà una serie di ...

Cinghiali - Coldiretti : “In Calabria è emergenza - la Regione intervenga” : Non si puo’ piu’ attendere, occorre un’azione decisa contro “il definitivo abbandono delle attivita’ agricole da parte di molti agricoltori” lo chiede la Coldiretti alla Regione Calabria evidenziando una “insostenibile devastazione dei campi, con centinaia e centinaia di ettari di raccolti distrutti in diversi comuni della Calabria , dove i Cinghiali sono ormai fuori controllo con una densita’ di ...

Cinghiali in Liguria - Coldiretti : "Un grave problema per le imprese agricole - l'ambiente e la sicurezza pubblica" : È in gioco l'economia di intere aree della Regione, nonché l'equilibrio ambientale e l'incolumità delle persone. Bisogna intervenire con urgenza per prevenire tutti i danni sopraelencati, e non solo ...