Cin Cin per Sex & The City | la serie cult compie 20 anni

Avvio lanciato per il terzo ACI RaCing Weekend : È iniziato nel segno dello spettacolo il terzo ACI Racing Weekend stagionale. Leonardo Lorandi vince in solitaria gara 1 dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth, mentre Lorenzo Pegoraro è il primo a scrivere il proprio nome nel nuovo Campionato Italiano Sport Prototipi. Gara avvincente e piena di colpi di scena nella Porsche Carrera Cup Italia […] L'articolo Avvio lanciato per il terzo ACI Racing Weekend sembra essere il primo su ...

#SpazioCinema con Tito e gli Alieni : Sarà Tito e gli Alieni il primo Titolo cinematografico del calendario speciale dell’edizione 2018 di #Spaziocinema, l’appuntamento mensile nell’Auditorium dell’ASI che si propone l’obiettivo di promuovere le attività spaziale grazie anche alla visione e il commento di film dedicati alla scienza o alla fantascienza. Tito e gli Alieni, diretto da Carla Randi, recentemente premiata per tale opera come migior regista ...

GRANDE TENNIS A L'AQUILA : SOLD OUT PRIMA SERATA AL CIRCOLO - CON TAPPA AVVICinAMENTO AGLI INTERNAZIONALI : ... cene, aperitivi, musica dal vivo, spettacoli e divertimento per tutti. 'C'è GRANDE attesa per l'evento più importante mai organizzato al CIRCOLO TENNIS della nostra città, ci aspettiamo grandi ...

Lazio - matrimonio per Inzaghi : Simone sposa Gaia a MontalCino : Fiori d'arancio sulle splendide colline dove nasce il Brunello. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, e Gaia Lucariello, imprenditrice romana nel settore della moda, si sono sposati nel pomeriggio a ...

Elena Morali e SCintilla sono tornati insieme? Le ultime dichiarazioni dell’ex naufraga : Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? Le ultime dichiarazioni dell’ex naufraga fanno sperare i fan Da quando Elena Morali è tornata dall’Isola dei Famosi le cose per lei e Scintilla non sono andate tanto bene. Dall’essere fidanzati e pronti per il matrimonio, infatti, i due sono tornati single. Mentre il comico di Colorado ha […] L'articolo Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? Le ultime dichiarazioni ...

Luana Mencarelli : «Ecco come sarà Massa a Cinque Stelle» : Massa - La candidata a sindaco di Massa Luana Mencarelli risponde alle domande della Voce Apuana. Mencarelli si presenta agli elettori con la lista del Movimento Cinque Stelle. Che cosa l'ha spinta a ...

Due bimbi morsi al volto dagli alani dei viCini di casa : paura - ma non sono in pericolo di vita : Erano nel giardino della villa dei vicini, amici di famiglia da anni, quando sono stati aggrediti dai due cani . Due bambini di 6 e 10 anni sono stati feriti da due alani, nel pomeriggio a Bernareggio ...

Calciomercato Juventus : accordo viCino per Perin - visionato Santiago Arias Video : La Juventus continua a lavorare sul mercato per rafforzare una squadra gia' forte, ma che necessita di qualche tassello in più per fare il salto di qualita' in Europa. Per questo la dirigenza è al lavoro e dopo Emre Can [Video] conta di chiudere per Mattia Perin e Darmian, per quest'ultimo però si opta a una valida alternativa. vicino l'accordo per portare Perin a Torino Ormai prescelto come vice Szczesny [Video] , Mattia Perin sembra ormai ...

Rugby – Italia U20 - Cinque cambi nel XV anti Inghilterra al Mondiale : Al World Rugby U20 Championship l’Italia fa cinque cambi per il match contro l’Inghilterra Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 16.30 affronterà i pari età dell’Inghilterra allo “Stade Aime-Giral” di Perpignan, match valido per il World Rugby U20 Championship che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della FIR e su theRugbychannel.it ...

Nazionale in alto con ManCini? Cosa dice la sua grafia : Dall'analisi della grafia di Roberto Mancini emerge un groviglio di pensieri, di convinzioni e d'incertezze che lo condizionano sempre quando deve prendere delle decisioni. La notevole sensibilità e ...

Murales con bacio tra De Mita e ManCino : rimossi i manifesti ad Avellino : De Mita e Mancino come Salvini e Di Maio nel Murales comparso a Roma all'indomani delle elezioni: le vignette che ritraggono i due protagonisti della politica irpina in atteggiamenti complici sono ...

Coree - Cina : sostegno sforzi Trump-Nord : 17.25 La Cina sostiene gli sforzi di Usa e Corea del Nord per trovare un compromesso in vista del summit del 12 a Singapore tra Kim Jong-un e Trump. Pechino valuta positivamente i progressi in vista del vertice, spiega la portavoce del ministero Esteri, punto di possibile svolta nelle delicate questioni della penisola coreana. E si aspetta che Corea del Nord e Usa raggiungano risultati auspicati dalle due parti e dalla comunità internazionale, ...

Il bacio tra ManCino e De Mita - la città tappezzata da manifesti satirici/FOTO : Ciriaco De Mita e Nicola Mancino che si baciano sulle labbra per suggellare il loro patto politico. A quasi una settimana dal voto la campagna elettorale si fa sempre più agguerrita. A tenere banco ...

Daniele Bossari : "Abbiamo dormito con i cusCini in mezzo" : Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno detto 'sì'. Finalmente si sono uniti in matrimonio dopo una relazione che dura da anni e dopo quella proprosta di matrimonio che aveva stupito tutti all'...