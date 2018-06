Ciclismo | incidente e beffa per Ballerini | investito da un’auto e costretto a pagare… la

sportfair

: Cade durante gara di ciclismo: è gravissimo #verona #news #cronaca #incidente #ciclismo - TgVerona : Cade durante gara di ciclismo: è gravissimo #verona #news #cronaca #incidente #ciclismo -

(Di sabato 2 giugno 2018) Davideè statoda un’auto durante un allenamento a Como, il corridore dell’Androni poi è stato anche multato per non aver usato la pista ciclabile Brutta disavventura per Davide, giovane corridore dell’Androni-Sidermecgiovedì scorso a Como durante un allenamento. Il ciclista 23enne, arrivato terzo nella classifica della maglia ciclamino dietro Viviani e Bennett, stava pedalando insieme all’ex dilettante Ottavio Dotti prima di essere centrato da un’automobile. LaPresse/Gian Mattia D’Alberto Come se non bastasse,si è visto anche comminare una multa: “sì, la Polizia mi ha sanzionato con 25 euro perché avrei dovuto usare la pista ciclabile vicina“. Oltre il danno, anche laper il corridore italiano, che domani sarà in Svizzera al Gp Lugano, per poi partecipare al Gp Gippingen e al Giro ...