Ciclismo – Gran Fondo Marco Pantani | svelata la maglia Santini per i 20 anni dalla

Ciclismo - la UAE Emirates vuole un rinforzo immediato per i grandi giri Video : Arriva un colpo a sorpresa in casa UAe Emirates. La squadra diretta da Beppe Saronni e che ha in Fabio Aru [Video] il suo capitano per le corse a tappe, è reduce da una prima parte di stagione a dir poco deludente. Il bottino parla di appena tre vittorie, tutte ottenute da Alexander Kristoff, ma è stato soprattutto il risultato del Giro d’Italia a pesare in un bilancio fin qui del tutto negativo. La UAE cerchera' il riscatto al Tour de France, ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome tra i miti del Ciclismo. Impresa epica - Tripla Corona ad un passo : tra i più grandi di sempre : Tra i miti del ciclismo, definitivamente. Chris Froome si è ritagliato un posto tra i Campioni di questo sport, ha riscritto letteralmente la storia, ha confezionato un’Impresa impossibile, ha ribaltato il Giro d’Italia con un’azione folle e ai limiti dell’umano: la Venaria Reale-Bardonecchia è già entrata nella leggenda dei pedali, gli 80 chilometri di fuga solitaria compiuti dal britannico sono già stati consegnati ...

Ciclismo – Coppa del Mondo XCO : un grande Tempier secondo in Coppa del Mondo ad Albstadt : Il francese Tempier preceduto solo da Schurter. Teocchi quarta nella gara femminile Under 23 A un passo dal successo. Stephane Tempier (Team Bianchi Countervail) si è piazzato secondo con Methanol CV a 16″ da Nino Schurter nella seconda prova della Coppa del Mondo XCO disputata ad Albstadt (Germania) domenica 20 maggio. Terzo Mathieu Van der Poel. Tempier ha emulato il suo miglior risultato di sempre in Coppa del Mondo, ottenuto nel 2017 ...

Ciclismo giovanissimi. Domenica a Montegranaro in scena VI Trofeo MGN : Organizzato dal Cycling Project Montegranaro con l'alto Patrocinio del comune di Montegranaro, presso lo Stadio Comunale 'La Croce' a Montegranaro, Domenica 20 maggio, andrà in scena il VI Trofeo MGN, ...

Ciclismo – Landa lascia la Movistar? Mikel corteggiato da una grande squadra World Tour : Mikel Landa potrebbe lasciare la Movistar: sullo spagnolo c’è una grande squadra World Tour che potrebbe soffiare lo spagnolo alla squadra iberica Mikel Landa, dopo un solo anno di contratto, potrebbe lasciare la Movistar. Il ciclista spagnolo nella prima parte di stagione ha vinto una tappa alla Tirreno-Adriatico e fatto molti allenamenti in Spagna. LaPresse/Fabio Ferrari Però, al Giro d’Italia non è stato selezionato dai manager ...

Ciclismo - Alberto Contador incorona il nuovo fuoriclasse dei grandi giri Video : Il Giro d’Italia che si sta avvicinando alla sua fase decisiva è la prima grande corsa a tappe da ex corridore per Alberto Contador [Video]. Il fuoriclasse spagnolo, che si è ritirato al termine della scorsa stagione, sta commentando la corsa rosa dai microfoni di Eurosport. Nei suoi interventi Contador sta dispensando annotazioni e riflessioni interessanti, sia sullo svolgimento della corsa che più in generale sul mondo del Ciclismo. Domenica ...

Ciclismo - Alberto Contador incorona il nuovo fuoriclasse dei grandi giri : Il Giro d’Italia che si sta avvicinando alla sua fase decisiva è la prima grande corsa a tappe da ex corridore per Alberto Contador. Il fuoriclasse spagnolo, che si è ritirato al termine della scorsa stagione, sta commentando la corsa rosa dai microfoni di Eurosport. Nei suoi interventi Contador sta dispensando annotazioni e riflessioni interessanti, sia sullo svolgimento della corsa che più in generale sul mondo del Ciclismo. Domenica scorsa, ...

GIRO D'ITALIA 2018 - Ciclismo / Gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)

Ciclismo - Gran Premio della Liberazione 2018 : successo in solitaria di Alessandro Fedeli. Gruppo a 45? : Va ad Alessandro Fedeli l’edizione 2018 del Gran Premio della Liberazione: il corridore della Trevigiani sul traguardo di Roma è arrivato in solitaria, dopo aver fatto il vuoto con una Grande azione ai -35 chilometri dal traguardo, anche grazie ai compagni di squadra Fabio Mazzucco e Filippo Zana, alla fine rispettivamente quinto e decimo, bravi a rompere i cambi e ad agire da stopper quando gli inseguitori hanno provato a trovare un ...

una grande domenica di Ciclismo Titoli provinciali per due categorie : Sarà un fine settimana di grandi sfide quello in programma domenica sulle strade della provincia di Como. Dopo l'aperitivo nel giorno di Pasqua a Cantù con gli Juniores, tra due giorni il comitato ...

Ciclismo - la Granfondo Nove Colli fa la storia : prima gara con le biciclette elettriche - 12000 iscritti per la Classica : La Nove Colli, la più vecchia Granfondo del mondo (a Cesenatico fin dal 1971), aprirà una nuova frontiera nel Ciclismo mondiale. L’edizione numero 48, in programma domenica 20 maggio, aprirà le porte alle biciclette a pedalata assistita (quelle comunemente chiamate elettriche, in maniera errata). Saranno ben 12mila gli iscritti a uno degli eventi ciclistici amatoriali più partecipati al mondo, capaci di generare un indotto certificato di ...

Pasqua di grande Ciclismo : in Belgio Nibali ci prova - ma Sagan è favorito : Roma - Pasqua di grande ciclismo nella terra che più lo ama, il Belgio. Domenica primo aprile si pedala nel mito , affrontando stradine viscide e strette, ricche di insidie, fra muri e pavè. Benvenuti ...

Ciclismo - Giro delle Fiandre la prima volta di Nibali 'Grande selezione - si decide sui muri' : ROMA - Negli ultimi dieci anni, se l'Italia non occupa una imbarazzante casella zero nella classiche monumento, lo deve ad un solo uomo: Vincenzo Nibali. E' lui che al Lombardia del 2015 ha interrotto ...