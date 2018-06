Ciclismo BMX | Mondiali 2018 | i convocati dell’Italia per Baku

Ciclismo – Campionato del Mondo BMX - oggi l’arrivo degli azzurri a Baku : dieci gli atleti convocati : La selezione azzurra guidata da Francesco Gargaglia arriverà oggi in Azerbaijan, il CT convinto: “il gruppo ha molto potenziale, siamo pronti” Tutto pronto a Baku per il Campionato del Mondo BMX, in programma da oggi al 9 giugno. Un mondiale, il quarto che l’Azerbaijan ospiterà, che promette già spettacolo. Perché non ci sono limiti di velocità sulla strada per il successo. La selezione azzurra (sotto i convocati) ...