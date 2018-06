Cicciolina | «Mi hanno pignorato il vitalizio»

vanityfair

(Di sabato 2 giugno 2018) Un debito di 50mila euro. Sarebbe stato questo il motivo del pignoramento delda ex parlamentare di Ilona Staller, meglio conosciuta come, pornostar di fama internazionale e deputata della Repubblica. In Parlamento entra per la prima volta nel 1987 fra le file del Partito Radicale (20mila voti) ed è suo il caso più eclatante della politica tricolore, quello che continua a versarle il famosoche i Cinque Stelle promettono di abolire con il nuovo governo, quello del «cambiamento». https://twitter.com/_uff/status/999907596248145923 La 67enne di origine ungherese, intanto, decide di intraprendere vie legali contro l’amministratore del suo condominio sulla Cassia accusandolo di truffa. Secondo la ricostruzione della Staller sono stati 100mila gli euro versati per l’abitazione ma finiti ingiustamente nelle tasche dell’uomo. Il ...