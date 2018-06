Chiara Ferragni in costume Ma spunta qualcosa Ai fan non sfugge il particolare

Il nuovo attico lussuoso di Fedez - Chiara Ferragni ed il piccolo Leone : Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a Milano e con l'arrivo del piccolo Leone hanno deciso di cambiare casa perché nella precedente, 240 metri quadrati e due piani, non c'era la stanza per il bimbo. La nuova casa si trova nello stesso quartiere milanese della precedente (City Life) ma sarà molto più grande e con una vista molto più bella, soprattutto grazie al loro terrazzo situato all'ultimo piano. Sembra che la coppia non abbia né affittato ...

Chiara Ferragni - dal costumino sexy spunta qualcosa... Ai fan non sfugge il particolare : Chiara Ferragni continua a stregare i suoi fan. L'influencer più famosa del mondo ha appena pubblicato una foto in costume su Instagram e, neanche a dirlo, il sexy scatto ha fatto il pieno di like. Ma ai follower non sarebbe sfuggito un particolare... Nell'immagine Chiara ...

Quanto guadagnano gli influencer più pagati al mondo. Nella top ten c'è anche Chiara Ferragni. : Milioni di followers. Post a raffica per ottenere il maggior numero di like. E' la vita degli influencer, professione nata con lo sviluppo dei social, ambita da molti giovani perché molto redditizia. ...

J-Ax e Fedez con Chiara Ferragni a San Siro distribuiscono pizze ai fan in fila durante la notte (video) : J-Ax e Fedez con Chiara Ferragni a San Siro consegnano 80 pizze a tutti i fan in fila dal pomeriggio di giovedì 31 maggio, in vista del concerto di questa sera. Nelle Instagram Stories del pomeriggio, Fedez aveva annunciato ai suoi followers che ci sarebbe stata una grossa sorpresa per tutti i ragazzi già accampati dal pomeriggio fuori dallo stadio di San Siro, in attesa del concerto in programma venerdì 1 giugno. Una promessa mantenuta: ...

Fedez e Chiara Ferragni : matrimonio con il prete pop : La nascita del piccolo Leone non ha rallentato minimamente i preparativi: come da previsioni, Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno in questa estate 2018. Il primo settembre per la precisione. I ...

Come sarà la nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni : Manca poco: tra pochi giorni Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone andranno a vivere nella loro nuova casa. È un attico dei palazzi progettati da Zaha Hadid nel quartiere City Life, il posto del momento a Milano. Si trova a pochi passi dall’altro attico di 270 metri quadrati (nelle residenze Libeskind), dove vivevano prima che arrivasse il piccolino e che, ora, hanno messo in affitto, a 10mila euro al mese. LEGGI ANCHEDove andranno a ...

Chiara Ferragni scoppia in lacrime su Instagram : La neo mamma Chiara Ferragni in preda ad una crisi di pianto ha mandato un messaggio importante ai propri follower. Su “Instagram Stories”, la Ferragni si è mostrata molto commossa. «Eccomi qua, accanto a me c’è anche Leo. Anche Fede sta facendo delle stories, è un momento molto sensibile. Se sto piangendo saranno anche gli ormoni, ma è tutto merito vostro» – ha diChiarato in un videomessaggio la fashion blogger – «Questo è uno ...

“Dobbiamo dirvi una cosa e non riesco a smettere di piangere”. Chiara Ferragni in lacrime insieme a Fedez su Instagram. E le sue parole preoccupano non poco : La prima volta che l’abbiamo vista piangere, a dirotto, era in sala parto e da poco aveva partorito il suo Leo, l’amore della sua vita, suo figlio. Parliamo della biondissima Chiara Ferragni che, in una delle sue ultime storie ha fatto preoccupare i suoi fan non poco. “Sono felice di potervi dare ispirazione per poter fare qualcosa di positivo, che è il fine di tutto quello che faccio. Vi ringrazio tantissimo. Sono riuscita a fare quello ...

