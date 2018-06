Chiamate verso Iliad Italia salatissime e tariffate come internazionali | rimborsi TIM

optimaitalia

(Di sabato 2 giugno 2018) Che gran brutta sorpresa quella di vedere ledivorare letteralmente il credito telefonico sulla propria SIM. L'anomalia sta accadendo a non pochi clienti TIM che chiamando un contatto con scheda telefonica del nuovo operatore si sono visti addebitare cifre considerevoli. Il tutto perché la nuova numerazione è identificataestera.Molto prima dell'uscitana diche ha avuto il via questo martedì 29 maggio, avevamo già riportato il prefisso del nuovo quarto operatoreno, identificandoloil "351" nei blocchi 351.8xxxxxx, 351.9xxxxxx, 351.5xxxxxx, 351.6xxxxxx e 351.7xxxxxx. La problematica che si starebbe verificando per i clienti TIM è la seguente: per un errore di tipo tecnico il prefisso del vettore oramai nostrano, sarebbe identificato con quello internazionale del Portogallo che è appunto +351. Un'anomalia abbastanza ...