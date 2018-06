C' è voglia di durare ma al Senato si balla

ilgiornale

(Di sabato 2 giugno 2018) Roma - Lega e M5s alla prova della fiducia. I numeri per partire ci sono ma forse mancheranno quelli per governare. Solo da un giorno al governo e i nuovissimi Cinquestelle somigliano già alla vecchia Dc piena di spifferi e correnti. Colpi d'aria pericolosissimi soprattutto aldove questa maggioranza giallo-verde ha numeri più risicati anche se l'"astensione benevola" di Fratelli d'Italia offre un po' di respiro anche a palazzo Madama. Dalle parti della Lega sono molto ottimisti. Giancarlo Giorgetti, appena nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, promette di fare come il calciatore Andrea Pirlo "il regista arretrato, con me il governo dura cinque anni". Matteo Salvini interpellato rilancia con una battuta: "Il governo? Durerà dieci anni".Lunedì nel primo pomeriggio si riunirà la conferenza dei capogruppo a Montecitorio per fissare il calendario per il voto di ...