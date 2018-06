Caso Montante Assegnata la scorta all' imprenditore Venturi

Caso Montante - al via audizioni commissione Antimafia regionale : Palermo , askanews, - "Crediamo che vada approfondito questo sistema di governo parallelo costruito illegittimamente e in modo totalmente illecito in Sicilia, e vorremmo anche capire quanto di questo ...

Davide Faraone : Il Pd è stato coerente. Caso Montante? L'avevo detto : Parlare dell'operazione che ha portato l'arresto di Montante significa parlare di politica visto che avrebbe influenzato le scelte dell'ultima stagione politica. Un asse molto evidente con Peppe ...

Boccia al giro di boa tra il Caso Montante e lo strappo Luxottica : Roma, 17 mag. , askanews, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, si prepara al giro di boa. I primi due anni di mandato del leader degli industriali stanno per chiudersi in un clima quanto mai ...

Caso Montante : l'inchiesta si allarga. Crocetta - indagato - nega le accuse : L'ex presidente della regione Sicilia, da ieri destinatario di un avviso di garanza per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nega: 'È tutto una bufala', ...

Caso Montante - altri indagati eccellenti : 21.49 L'attuale presidente di Sicindustria, Catanzaro, è indagato nell'inchiesta di Caltanissetta su Antonello Montante, al quale è subentrato dopo il suo arresto. Comparirò "per reati che attengono ai rapporti con la politica di cui oggi vengo a conoscenza",dice. "Fornirò ogni elemento utile per agevolare la ricostruzione della verità storica". Indagato anche l'ex governatore Crocetta, per associazione a delinquere finalizzata alla ...

Caso Montante : indagato anche l' ex Governatore Crocetta : L'Antimafia "La commissione Antimafia non potrà non aprire una riflessione sull'inchiesta che che al di là delle evidenze giudiziarie ci consegna una evidenza politica grave: momenti di decisioni ...

Il Caso Montante avvelena la Sicilia : le accuse toccano anche la politica : Decine di intercettazioni proverebbero l'esistenza di un sistema che arrivava alla Regione Siciliana. Si avvaleva di una rete di talpe e nascondeva numerosi dossier in una stanza segreta della sua ...