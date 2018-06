Cari Salvini e Di Maio | ora ricordate che i mercati | e i contribuenti | non perdonano

Governo - Conte accetta l'inCarico. Salvini e Di Maio vice premier. Alle 16 il giurmento al Quirinale : Nasce il Governo di Giuseppe Conte. Dopo 88 giorni di trattative e consultazioni, l'intesa M5S-Lega spiana la strada al nuovo esecutivo. I ministri sono 18, tra loro 5 donne. Matteo Salvini e...

Governo - la domanda retorica di Rattazzi 'Cari Salvini e Di Maio ma avete spiegato l Italexit ai vostri elettori ' : Cari Salvini e Di Maio , 'ma voi queste cose le avete raccontate al vostro elettorato, soprattutto a quello che vive di salari e pensioni?'. domanda retorica quella di Lupo Rattazzi, figlio di Urbano ...

Salvini sCarica Savona : sarà governo gialloverde con Di Maio : I grillini si affrettano a spiegare che in caso di elezioni si presenteranno da soli. Nessuna alleanza quindi con la

Di Maio a Salvini : "Troviamo un nome nuovo per l'Economia - altro inCarico a Savona" [VIDEO] : Luigi Di Maio torna a parlare utilizzando una diretta Facebook. Il leader del Movimento 5 Stelle ha chiamato a raccolta il popolo “grillino”, ricordando la manifestazione organizzata per il 2 giugno in Piazza della Bocca della Verità. In occasione della Festa della Repubblica, annuncia Di Maio, “chiederemo che l’Italia abbia un nuovo governo politico o nuove elezioni”. Nel pomeriggio, l’esponente penta stellato ha incontrato il presidente ...

L'Ue mette sotto schiaffo Salvini per le cene di lusso "a Carico dei contribuenti" con Le Pen : Spese pazze per Salvini in Europa? Il gruppo al Parlamento europeo "Europa delle Nazioni e delle libertà" - di cui il segretario della Lega è vicepresidente - è finito sotto accusa per rimborsi spese non...

Il Colle pronto alla svolta contro l’incubo mercati. Ipotesi inCarico a Salvini : Ora che lo spread ha sfondato quota 300, e sta spargendo il panico tra i risparmiatori, perfino i peggiori complottisti si rendono conto che le angustie del Presidente, e il suo «no» a Savona, avevano un loro drammatico perché. Così, quasi d’incanto, i toni bellicosi sono scomparsi, la richiesta grillina di impeachment è stata rinfoderata, Di Maio ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’inCarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

