Capri | turisti tedeschi rapinano napoletano Sottratto il portafoglio | scattata la

Una coppia di turisti tedeschi ha derubato un operaio napoletano a Capri : Una coppia di turisti tedeschi, un uomo di 40 anni e una donna di 35, originari di Friburgo, è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato a Capri con l'accusa di furto in concorso ai danni di un operaio napoletano. Il fatto è accaduto su un aliscafo di linea da Napoli a Capri.La vittima, che si stava recando sull'isola per lavoro, all'arrivo a Capri si è accorta di non avere più il portafogli con ...

Turisti : dopo Venezia - anche Sirmione e Capri pensano ai tornelli : Turisti: dopo Venezia, anche Sirmione e Capri pensano ai tornelli A Mattino Cinque il dilemma tra tutela delle città e apertura al turismo di massa. E Sgarbi dice: “Nessun obbligo al piacere”. Continua a leggere

Turisti : dopo Venezia - anche Sirmione e Capri pensano ai tornelli : Otto milioni di italiani hanno viaggiato lungo lo Stivale in questo ponte del primo maggio. Un weekend lungo, da ricordare non solo per i numeri da record , ma anche perché per la prima volta una ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : Venezia - no global vs comune su tornelli blocca-turisti’. A Capri intanto.. : Ultime notizie, oggi 29 aprile 2018: Venezia, no global divelgono tornello blocca-turisti da Piazzale Roma sul ponte Calatrava. Attacchi al sindaco Brugnaro: ripristiato il varco, e Capri..(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:18:00 GMT)

Dopo Venezia anche Capri pensa a “contingentare” i turisti : si studia una soluzione : Boom di turisti a Capri per il primo maxiponte della bella stagione: la ricettivita’ e l’occupazione dei posti letto negli alberghi e nei bed and breakfast ha raggiunto il 90%. turisti in gran parte italiani ma si registra anche un 25 per cento di stranieri. I grande afflusso porta il sindaco di Capri , Gianni De Martino, a considerare di realizzare anche per l’isola azzurra forme di ‘selezione’ sul modello di ...