Cambio di canale per Comedy Central e MTV

Grande Fratello 15 : Cambio di palinsesto - andrà in onda lunedì 23 aprile in prima serata su canale 5 : Ennesimo cambio di palinsesto a Mediaset: Grande Fratello 15 si sposta a lunedì sera in prima serata su canale 5 e non più il martedì come previsto. Non sappiamo se sia un cambio definitivo o soltanto relativo a lunedì 23 in quanto il direttore di rete Piersilvio Berlusconi avrebbe deciso di mandare in onda martedì prossimo la semifinale d’andata della Champions League tra Roma e Liverpool. Grande Fratello 15 trasloca al lunedì ...