Calcio a 5 : nazionale under 19 - collegiale a novarello dal 4 all’8 giugno : La nazionale under 19 di Futsal si riunirà in collegiale a novarello da lunedì 4 a venerdì 8 giugno. Il tecnico Carmine Tarantino ha convocato per l’occasione 20 giocatori nati nel 2000 (9) e nel 2001 (11), che dovranno raggiungere lunedì prossimo il Centro Sportivo Villaggio Azzurro a novarello. L’elenco dei convocati. Portieri: Pietro Baroni (Latina Calcio A Cinque), Francesco Cara (San Apolo Cagliari), Massimiliano Ciarrocchi ...

Chiesa al Napoli? / Calciomercato - papà Enrico : "Da Ancelotti? Ora pensa solo alla Nazionale" : Chiesa al Napoli? Calciomercato, papà Enrico: "Da Carlo Ancelotti? Al momento pensa solo alla nazionale e alla Fiorentina è felicissimo". Su di lui intanto fanno la corsa tutte le italiane.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:20:00 GMT)

Calciomercato - la situazione dei giocatori della Nazionale : La sessione di mercato estiva entra nel vivo e sono tanti i nomi caldi accostati alle principali squadre di Serie A. Il giocatore di cui si parla tanto in questi giorni è quello di Mario Balotelli, a segno nel match contro l'Arabia Saudita, e con un grande desiderio di tornare a giocare nel massimo campionato italiano. La squadra accostata al talento ex Inter è attualmente il Napoli di Ancelotti, alla ricerca di una buona prima punta per ...

Calcio : amichevole Italia-Arabia Saudita 2-1. Mario Balotelli lancia la nuova nazionale di Roberto Mancini : Vittoria doveva essere e l’Italia non ha mancato l’appuntamento con il successo, che mancava ormai da cinque partite. Se pur in un’amichevole internazionale, gli azzurri tornano a vincere: la nuova nazionale di Roberto Mancini batte allo Stadio di San Gallo (Svizzera) per 2-1 l’Arabia Saudita. Non convince molto la performance di Bonucci e compagni, apparsi molto scarichi a livello fisico (più che ovvio, visto che siamo a ...

Calcio camminato - successo internazionale con l’UNVS : Non si sono ancora spenti gli echi del primo incontro internazionale di Calcio camminato (disciplina emergente che non prevede la corsa e i contrasti), che ha visto i Veterani dello Sport protagonisti di una memorabile trasferta in Inghilterra. Le partite over 50 e 60 contro una selezione britannica, si sono disputate nello stadio di Premier League di Brighton, riprese da BBC e SKY, ricevendo un ampio risalto da numerose testate britanniche e ...

Gigi Buffon al PSG/ Addio al Calcio italiano con stoccata : "Nazionale? Ecco perché non farò la partita d'addio" : Buffon al Paris Saint Germain, mercoledì l'annuncio? Per l'ormai ex juventino pronto un ricchissimo biennale per lanciare l'assalto alla Champions con i transalpini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:32:00 GMT)

Calcio - il futuro di Gigi Buffon dopo la Juventus : PSG ad un passo - addio immediato alla Nazionale? : Domenica scorsa Gianluigi Buffon ha detto addio alla Juventus dopo aver alzato il settimo scudetto consecutivo. Quello che da molti viene considerato il più grande portiere bianconero della storia, sembrava destinato a chiudere così la propria carriera, appendendo i guantoni al chiodo. In questi giorni questa ipotesi sembra però essere ormai sfumata del tutto, visto che Buffon è ad un passo dal PSG. “Il Psg? Ho bisogno di prendermi una ...

MILENA BERTOLINI/ Pronta a guidare la nazionale di Calcio femminile ai mondiali (Che tempo che fa) : MILENA BERTOLINI è pronto a guidare la nazionale di calcio femminile ai mondiali. Sarà importante vincere la sfida con il Portogallo. Oggi l'ex calciatrice è ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:42:00 GMT)

Calcio : Luigi Di Biagio torna allenatore della Nazionale under 21. A fine maggio due amichevoli per gli Azzurrini : torna al suo primo incarico Luigi Di Biagio: dopo aver sostituito nelle amichevoli primaverili Gian Piero Ventura sulla panchina della Nazionale italiana di Calcio, l’ex centrocampista dell’Inter torna ad allenare la Nazionale under 21. Ultimi due incontri di questa stagione per gli Azzurrini: venerdì 25 maggio (ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) impegno allo stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ di Estoril con il Portogallo, mentre martedì ...

Roberto Mancini è il nuovo ct della Nazionale di Calcio : Adesso è ufficiale, Roberto Mancini ha appena firmato il contratto con la Federcalcio ed è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Mancini sarà presentato martedì in una conferenza stampa.

Calcio. Rappresentativa U17 LND : i convocati per il Torneo Internazionale Lazio Cup - InfoOggi.it : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook LND. Prima di dare il via alla parte agonistica, la Lazio Cup aprirà i battenti questa sera a Fiuggi con la ...

Calcio - Lippi approva la scelta di Mancini sulla panchina azzurra : “Tecnico di livello internazionale ed ha grandi motivazioni” : Mancano poco meno di due settimane all’annuncio ufficiale, ma tutte le notizie degli ultimi giorni portano a credere che sarà Roberto Mancini ad occupare la panchina della Nazionale italiana di Calcio nel prossimo futuro. Una scelta che, come sempre del resto, divide tra chi ritiene l’ex tecnico dell’Inter e del Manchester City all’altezza della situazione, e chi, guardando ai non entusiasmanti risultati con lo Zenit San ...