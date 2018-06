Calabria | Davoli Marina | salvataggio acrobatico per LNDC

meteoweb.eu

(Di sabato 2 giugno 2018) In una calda mattinata su una spiaggia calabrese, un gruppo di ragazzi nota una cagnolina di taglia media che vaga e poi si infila in un canale di scolo interrato. Incuriositi, si sono avvicinati e hanno capito che lì sotto la cagnolina aveva probabilmente partorito e nascosto i suoi cuccioli ma non riusciva più a portarli su. Scatta quindi la chiamata alla Sezionedi Soverato e arrivano sul posto Serena Voci e Giuseppe Lomanno. Inizialmente i volontarihanno tentato di infilarsi a loro volta nel canale e con grosse difficoltà sono riusciti a tirare fuori due cuccioli. Vista la difficoltà del recupero dovuta alla profondità a cui la mamma aveva lasciato i suoi cuccioli, Serena Voci si è rivolta ai Vigili del Fuoco che sono arrivati nel giro di pochi minuti e, calandosi da un pozzetto a monte, sono riusciti a trarre in salvo gli altri 7 cuccioli. “Voglio fare un sentito ...