Buche stradali - appalti e regole Occorre più chiarezza nei bandi : La partenza dei lavori di riparazione stradale in alcune zone del centro riporta l'attenzione sull'editoriale di Federico Fubini e sul successivo intervento di Giuseppe Di Piazza, pubblicati nei ...

Fiori nelle Buche stradali : il video della consigliera comunale scatena la battaglia sui social : "L'iniziativa estetica" della consigliera di una lista civica di Buccinasco ha funzionato: i Fiori sono stati rimossi dai vigili perchè ritenuti "pericolosi"...

Perché Marco Martens viene chiamato il Patch Adams delle Buche stradali : Su Internet lo chiamano “pagliaccio”, lui preferisci definirsi “Patch Adams” per il suo camice bianco e per la lunga esperienza con i bambini cui spiega il codice della strada. È Marco Martens, ingegnere grillino, l’ultimo acquisto della giunta Raggi. Il suo sarà un compito arduo: occuparsi del dramma delle buche di Roma. Ma Martens non si lascia spaventare: “Ho un’esperienza ventennale per ...

Buche stradali - meglio prevenire : con il sistema ePave è l'asfalto a comunicare il rischio di danno : ... disponibili non soltanto per le amministrazioni, ma anche per i proprietari di mezzi connessi e in generale per chi lavora nel mondo dei trasporti. 'Vogliamo individuare le falle nelle strade prima ...