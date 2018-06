Borini | ' Milan | ho dimostrato di valere quella maglia'

Borini : 'Fuga post Uefa? Qui siamo al Milan. Io come Gattuso - voglio vincere con questa maglia' : ... che è sempre riuscito a dare il suo contributo quando chiamato in causa: "Correre è una delle caratteristiche che più mi fanno assomigliare a Gattuso - ha raccontato alla Gazzetta dello Sport - In ...

Borini raddoppia : "Resto - sono da Milan. Juve - ad agosto la rivincita" : Fabio Borini si affaccia dal terrazzo di casa, con splendida vista sull'Arco della Pace, e si gode Milano. Quella che dopo un anno è già diventata la sua Milano, perché Fabio giudica molto ...

Il MIlan punta Belotti - Kalinic e Borini verso il Torino : MIlanO - Immobile resta il sogno, Belotti una realtà, Zaza il piano B. In casa MIlan si cerca un grande attaccante e tra i tanti nomi c'è anche quello di Alvaro Morata. Attaccanti che costano molto, ...

Milan-Verona 4-1 : Calhanoglu - Cutrone - Abate - Lee e Borini in gol. L'Hellas retrocede in B : Non c'è stato un altro Benevento, inteso come scivolone interno. A San Siro il Milan ha battuto il Verona e raggiunto i due obiettivi del sabato sera: riportarsi sopra l'Atalanta, dunque al sesto ...

Milan - Borini : 'Un peccato lasciare Liverpool prima dell'arrivo di Klopp. Tra i Reds e la Roma...' : Presente negli studi di Premium Sport per la sfida di Champions tra Liverpool e Roma, l'attaccante del Milan e doppio ex delle squadre impegnate stasera Fabio Borini , si è così espresso sul grande incontro internazionale: '...

Probabili formazioni / Milan Benevento : focus su Borini. Quote - le ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Milan Benevento: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Al Vigorito i rossoneri sono senza Calhanoglu e con il solito dubbio della prima punta(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Milan - Borini : 'Io - calciatore anomalo. Merito di essere qui' : Al Milan è arrivato tra lo scetticismo di molti, con il passare dei mesi però Fabio Borini ha dimostrato di essere un elemento prezioso per la rosa rossonera: 24 presenze in campionato e 1 gol, 8 ...

LIVE Milan-Inter - risultato e cronaca in tempo reale del Derby : in campo anche Borini : Sarà un Derby decisivo per le sorti delle due milanesi, perciò non perdetevi il LIVE di Milan-Inter , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale in diretta . LIVE Milan-Inter, ...