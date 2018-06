BOLZANO | BIMBI RAPITI DAL PADRE Ultime notizie | mamma Rosa riabbraccia i figli

BOLZANO - la madre riabbraccia i bimbi rapiti dal padre 'L incubo è finito' : 'L'incubo è finito'. Poche parole, accompagnate da una foto in cui abbraccia Yassine e Yasmine, i due figli che non vedeva da più di un mese . Rosa Mezzina , la madre dei due bambini portati in ...

BOLZANO - bimbi rapiti dal padre tornati dalla mamma : "L' operazione è frutto del grande coraggio e pazienza di una madre, di un lungo lavoro di mediazione e di uno sforzo ininterrotto nel cercare di mantenere aperto il canale di dialogo tra la madre dei ...

BOLZANO - RICONSEGNATI ALLA MADRE I DUE BIMBI RAPITI/ Ultime notizie - operazione in Tunisia : retroscena segreti : BOLZANO, RICONSEGNATI ALLA MADRE i due BIMBI RAPITI dal padre che li aveva portati in Tunisia: operazione congiunta di ministero degli Esteri e Interpol

BOLZANO - riconsegnati alla madre i due bimbi rapiti/ Ultime notizie - il padre li aveva portati in Tunisia : Bolzano, riconsegnati alla madre i due bimbi rapiti dal padre che li aveva portati in Tunisia: operazione congiunta di ministero degli Esteri e Interpol

BOLZANO - riconsegnati alla madre i due bimbi rapiti : Bolzano. I carabinieri di Bolzano hanno riconsegnato alla madre bolzanina Rosa Mezzina i due bimbi di 4 e 2 anni, sottratti ad aprile dal padre e poi portati in Tunisia. L'operazione ha avuto luogo a ...

Calderoli sui bimbi spariti da BOLZANO : 'Leggi italiane non valgono a casa nostra' : ROMA . «Un grave e inquietante esempio di come le leggi italiane non valgono a casa nostra, dove invece valgono le leggi di certi Paesi islamici, dove la donna è considerata inferiore all'uomo, arriva ...

Bimbi rapiti dal padre a BOLZANO e portati a Tunisia - la madre : “Agirò per vie legali” : Bimbi rapiti dal padre a Bolzano e portati a Tunisia, la madre: “Agirò per vie legali” Rosa Mezzina a Mattino Cinque: “Farò tutto quello che c’è da fare per riaverli” Continua a leggere

I bimbi portati via dal padre da BOLZANO sono in Tunisia. La mamma : “Stanno bene e giocano” : sono in Tunisia i due bimbi spariti da Bolzano domenica scorsa con il loro padre, Jamel Methenni. L’uomo ha chiamato sua moglie Rosa Mezzina e ha concesso ai figli di 4 e 2 anni di parlare con lei. L’avvocato: “Appello al papà per poter risolvere la cosa in modo pacifico”.Continua a leggere

Bimbi spariti da BOLZANO - il padre : li ho portati in Tunisia : Bimbi spariti da Bolzano, il padre: li ho portati in Tunisia Dei bambini non si avevano notizie da domenica scorsa. Oggi la telefonata alla madre: il marito avrebbe portato i figli nel Paese d'origine. Indagano i carabinieri: i documenti dei bambini sono ancora a Bolzano Parole chiave: ...

Bimbi spariti da BOLZANO - il padre : li ho portati in Tunisia - : Dei bambini non si avevano notizie da domenica scorsa. Oggi la telefonata alla madre: il marito avrebbe portato i figli nel Paese d'origine. Indagano i carabinieri: i documenti dei bambini sono ancora ...