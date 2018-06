Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora | “Boicottiamoli”

“Boicottate Just Eat e Foodora” - il sindaco di Bologna lancia la protesta : "Se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. Se è un invito a boicottare chi non ha firmato? Certamente". Parola di Virginio Merola, sindaco di Bologna, in occasione della firma della prima carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano che tutela i cosiddetti rider, assicurando loro la sicurezza su lavoro e un equo compenso.Una firma storica, ma disertata da molti ...

Salvini : "Il sindaco Pd di Bologna vieta accendini col Duce. Certa gente vive su Marte" : Botta e risposta su Facebook tra il leader della Lega Nord Matteo Salvini e il sindaco di Bologna, Virginio Merola. A dare il via alla diatriba sui social, lo scorso 1 aprile, è stato Salvini, che ha criticato la decisione dell'amministrazione del capoluogo emiliano-romagnolo per la scelta, recentemente approvata, di limitare la concessione di spazi pubblici alle formazioni neofasciste e vietare la vendita di gadget che evocano il fascismo ...

Bologna - aggressione omofoba in centro. Il sindaco Merola : “Ignobile pestaggio aggravato da chi non ha prestato aiuto” : Uno studente inglese a Bologna in Erasmus è stato vittima di un’aggressione omofoba domenica sera, in piazzetta San Giuseppe, a due passi da via Indipendenza. Gli aggressori sono tre italiani, che si sono avvicinati in macchina e l’hanno prima insultato, poi picchiato e derubato, causandogli un trauma cranico e la rottura del setto nasale. Tutto perché a loro dire “aveva l’aria da frocio“, come riferisce Repubblica ...