Blue Bloods 7 su Rai2 | anticipazioni 2 e 3 giugno | Jamie e Eddie nel mirino della

(Di sabato 2 giugno 2018) Torna un nuovo appuntamento con7 su. In attesa dell'ottava stagione, che dovrebbe esserci già dal 17, stasera in seconda serata c'è un episodio inedito con la famiglia Reagan. La scorsa settimana vi avevamo annunciato la messa in onda dell'episodio "Amore perduto" del police procedural targato CBS, in realtà slittato a domani.Stasera, 2, ci sarà quindi il 7x18 "Un addio blu scuro", di cui la sinossi ufficiale:Danny indaga sulle circostanze di una ex agente del dipartimento di polizia di New York, scomparsa il giorno dopo avergli rivelato il piano di far pace con una donna che lei e la sua partner aveva erroneamente condannato anni fa. Inoltre, Frank affronta un dilemma quando uno dei suoi colleghi, il comandante Travis Jackson (la guest star Isaiah Washington), si rifiuta di andare in pensione, nonostante abbia raggiunto il limite di età. Inoltre, ...