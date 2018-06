: Bimbi ricoverati: sotto accusa le mense - TelevideoRai101 : Bimbi ricoverati: sotto accusa le mense - fedram67 : RT @AnsaAbruzzo: Bimbi ricoverati dopo malori a Pescara. Casi in mense, accertamenti Asl-Nas. Comune, fare chiarezza #ANSA - edicola_di : #Pescara, 20 #bimbi ricoverati dopo #malori -

Mangiano e si sentono male. Una ventina di bambini iscritti in diverse scuole di Pescara sono finiti in ospedale e 11 di loro sono stati trattenuti eper averto dei malori, con sintomi da "tossinfezione alimentare". Nessuno dei bambini è in gravi condizioni, in attesa degli esami specifici non vi sarebbero casi di salmonella.il cibo somministrato nellescolastiche. Asl e Direzione ospedaliera hanno avviato un'indagine e i carabinieri del Nas si stanno occupando di accertamenti e campionamenti.(Di sabato 2 giugno 2018)