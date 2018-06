Berlusconi contro il governo ' Giustizialista e pauperismo | o noi o loro'

Berlusconi : "Noi contro pauperismo che mette in pericolo l'Italia" : Silvio Berlusconi lancia un messaggio agli italiani per la Festa del 2 giugno. Il Cavaliere con un videomessaggio esorta gli "italiani di buona volontà a scendere in campo". "oi siamo in campo e per questo rivolgo a voi appello accorato. Oggi l"alternativa che abbiamo davanti è o noi o loro. Per questo gli italiani per bene e di buona volontà devono scendere in campo. Venite con noi per aiutarci a costruire il nostro comune futuro. Insieme ...

Berlusconi : "No alla fiducia al governo M5s-Lega - opposizione rigorosa contro il populismo" : Il presidente di Forza Italia annuncia l'opposizione "molto rigorosa al pauperismo, al giustizialismo e a ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il risparmio e la libertà". "Forza Italia è per l'Europa, garante di pace negli ultimi 70 anni".

Pier Ferdinando Casini : "Silvio Berlusconi va coinvolto nell'alleanza contro i populisti" : Pier Ferdinando Casini vuole anche Silvio Berlusconi nel fronte repubblicano contro i populisti lanciato dal ministro uscente Carlo Calenda. L'ex presidente della Camera lo afferma in un'intervista al quotidiano la Stampa.Secondo me tutte le forze del Ppe e del Pse dovrebbero stare insieme in questo schieramento. Ma la domanda non va rivolta a me, quanto a Forza Italia e a Berlusconi che tutti i giorni parla di alleanza con Salvini...Non capisco ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Salvini avvia la campagna elettorale ma senza impeachment contro Mattarella : il fattore Berlusconi : "impeachment? Di questo non parlo. Sono profondamente incazzato che dopo settimane di lavoro, in mezz'ora ci hanno detto che questo governo non doveva nascere...". Davanti alle telecamere Matteo Salvini è furioso, ma l'aveva messo in conto. Ma non si accoda alla scelta del M5s di assegnare un'ulteriore escalation alla crisi istituzionale in corso. Non chiede di aprire una procedura parlamentare per mettere in stato d'accusa il presidente ...

Silvio Berlusconi - clamoroso retroscena sull'incontro con Giuseppe Conte. Prima frase : 'Anche dissanguato' : Qual è stata la Prima cosa detta da Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte ? Il retroscena, gustoso, è del Messaggero : 'Ma lo sa che per venire da lei mi sono ferito? Ho sbattuto con il naso sulla porta ...

Licia Ronzulli contro l'imprenditore Gianluca Brambilla : lui insulta Silvio Berlusconi - lei lo asfalta a Omnibus : l'imprenditore lombardo Gianluca Brambilla , ospite di Omnibus su La7, va giù duro con Silvio Berlusconi : 'È stata una delusione enorme. Ha fatto più Matteo Renzi !'. In studio, però, c'è anche Licia ...

Berlusconi - silenzio dopo l'incontro con Conte : Silvio Berlusconi aveva già annunciato stamattina l'intenzione di Forza Italia di non votare la fiducia al Governo Conte e oggi, dopo l'incontro col Presidente del Consiglio incaricato da Mattarella, non sembra esser tornato sui propri passi. Anzi, al contrario di tutte le persone che oggi si sono presentate a Montecitorio per incontrare Conte, lui è stato l'unico ad aver preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.I giornalisti presenti in ...

Il centrodestra è morto : Berlusconi e Meloni votano contro Salvini : E’ opposizione dura. Matteo Salvini ha tradito il centrodestra e ha dato vita ad un esecutivo grillino mettendosi a servizio

[Il retroscena] Il braccio destro della Merkel scatenato contro Di Maio e Salvini. Ma c'è lo zampino di Berlusconi : La scorsa settimana erano già arrivate bordate da tre diversi commissari europei e poi, nel fine settimana, c'erano state le parole del ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire. Quelli ...

L'incontro di Graviano con Fiammetta Borsellino. Il boss : "Mio cugino frequentava Berlusconi" : Il padrino delle stragi ha citato il Cavaliere nel corso del colloquio avuto in carcere con la figlia di Paolo Borsellino

Matteo Salvini - il retroscena : 'Silvio Berlusconi ci metterà contro giornali e tv' : Non è stata la presenza del capitolo ' Conflitto d'interessi' a scatenare l'ira di Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini ma il fatto che il leader della Lega non abbia voluto correggerlo. Il Cav, ...