Per la Festa della Repubblica il leader di Forza Italia,, su Canale 5,ribadisce il suo "No" alla fiducia al neo governo Lega-M5s. "Siamo coerenti e fedeli al voto del centro-destra e saremo rigorosi nell' opporci a tutto quello che giudicheremo non positivo per l'Italia",aggiunge. "Noi siamo in campo e rivolgo a voi un appello accorato.L'alternativa è o noi o loro.Per questo gliper bene e di buona volonta' devono scendere in campo.con noi per aiutarci a costruire il futuro".(Di sabato 2 giugno 2018)