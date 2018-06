Becchi | rivoluzione sovranista partita dal cuore della UE | élites beffate da Lega-M5S

ligurianotizie

: RT @molumbe: “La rivoluzione “sovranista” è iniziata”. Paolo Becchi Filosofo Accademico italiano #patriota #sovranismo #globalismo https:/… - daje_a : RT @molumbe: “La rivoluzione “sovranista” è iniziata”. Paolo Becchi Filosofo Accademico italiano #patriota #sovranismo #globalismo https:/… - amilcareprimo : RT @molumbe: “La rivoluzione “sovranista” è iniziata”. Paolo Becchi Filosofo Accademico italiano #patriota #sovranismo #globalismo https:/… - artistep : RT @molumbe: “La rivoluzione “sovranista” è iniziata”. Paolo Becchi Filosofo Accademico italiano #patriota #sovranismo #globalismo https:/… -

(Di sabato 2 giugno 2018) È chiaro: politica interna e politica estera non procedono separate, indipendenti l'una dall'altra. Per questo le forze sovraniste, se vogliono consolidarsi in Italia, hanno bisogno, allo stesso ...