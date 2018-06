Bagno di folla per Mattarella | ' Metti tutti in riga'

Salvini - il Bagno di folla ai Fori Imperiali si traforma in un Bagno di sudore : Un bagno di folla che si è traformato in un bagno di sudore quello di Matteo Salvini mentre lasciava la parata del 2 giugno. Al termine della cerimonia con le massime autorità dello Stato, il neo ...

Salvini - il Bagno di folla ai Fori Imperiali si trasforma in un Bagno di sudore : Un bagno di folla che si è traformato in un bagno di sudore quello di Matteo Salvini mentre lasciava la parata del 2 giugno. Di Maio ministro inciampa ancora sull'italiano: 'Soddisfando...' Al termine ...

Bagno di folla per Conte : Selfie, strette di mano, applausi e saluti per il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla parata del 2 giugno . Il premier si è infatti concesso un piccolo fuori programma affacciandosi dalla ...

2 giugno - Bagno di folla per Conte. Applausi a Mattarella : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona in omaggio al milite ignoto, all'Altare della Patria per la cerimonia del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. ...

Festa del 2 giugno - Bagno di folla per il nuovo premier : "E' la festa di noi tutti". Berlusconi : "Formula contraddittoria" : Il 2 giugno "è la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti", dice il neo premier Giuseppe Conte rispondendo al cronista dell'Ansa che sulla porta di casa gli chiede un pensiero per gli italiani. Conte ...

Caos movida a Bagnoli - ambulanza bloccata tra la folla : Le luci e la musica sembrano bombardare piazza Bagnoli. Da una delle 'sette discoteche in meno di due chilometri' su via Coroglio esce un'ambulanza. Il suono della sirena si sente appena, coperto dal ...

Caos movida a Bagnoli - l'ambulanza resta bloccata tra la folla : Le luci e la musica sembrano bombardare piazza Bagnoli. Da una delle 'sette discoteche in meno di due chilometri' su via Coroglio esce un'ambulanza. Il suono della sirena si sente appena, coperto dal ...

Erdogan a Sarajevo - Bagno di folla fra turchi d'Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Juve sfila in pullman - Bagno di folla a Torino : Grande festa a Torino per lo scudetto della Juventus. Dopo la premiazione allo Stadium, migliaia di tifosi si sono riversati per le vie del centro per il passaggio del pullman scoperto con i giocatori.

Volley – Bagno di folla per la presentazione di Zaytsev a Modena [GALLERY] : Un’incredibile marea gialla ha accolto Ivan Zaytsev a Modena! Le emozioni del presidente Catia Pedrini e del pallavolista italiano Si è tenuta questo pomeriggio alle 14 presso la sala del Collegio San Carlo di Modena l’attesissima conferenza stampa di presentazione dello “Zar” Ivan Zaytsev, nuovo giocatore di Modena Volley per le prossime tre stagioni. A far da moderatore Leo Turrini, firma di prestigio del giornalismo nazionale italiano, ...

Aosta - Bagno di folla per Berlusconi : selfie e strette di mano : Silvio Berlusconi è ad Aosta per la campagna elettorale delle Regionali e la sua passeggiata lungo le strade della città si trasforma in un bagno di folla. Nel giorno in cui il Cav ha 'chiamato' il ...

Ibi18 : Bagno di folla per il padel - quarto tricolore di fila per l'Aniene : Nonostante il padel sia uno sport dalle forti radici latinoamericane - nato in Messico nel 1969 - il campionato italiano è tra i più importanti al Mondo, capace di raccogliere i migliori giocatori ...

Bagno di folla in Bicocca per incontrare Samantha Cristoforetti : Milano , askanews, - Magna dell'Università Bicocca per l'evento Space Jump con un ospite d'eccezione: Samantha Cristoforetti. L'astronauta dell'Esa, protagonista della missione Futura dell'Asi, ha ...

Adunata degli alpini a Trento - Bagno di folla per Mattarella : bagno di folla per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che insieme alla ministra della Difesa Pinotti e alla presidente del Senato Casellati ha assistito a Trento alla sfilata di ...