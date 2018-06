Autovelox anti-buche la nuova mappa per le strade killer

Treviso - nasconde in auto un sistema anti-Autovelox illegale : multa di 800 euro : Un sessantenne albanese residente nella provincia di Treviso è stato multato dalla polizia locale che durante un controllo ha trovato, sul cruscotto della sua auto, il “Cobra”, ovvero un dispositivo vietato dal codice della strada che permette di localizzare e neutralizzare l’azione degli autovelox.Continua a leggere

Gestacci davanti alla telecamera dell’Autovelox - rintracciato e condannato a 8 mesi : Lo strano comportamento dell'automobilista ha destato sospetti e sono partite le indagini a suo carico che anno scoperto sul suo veicolo una strumentazione adatta a sfuggire agli autovelox.Continua a leggere

Automobilista condannato per gesti osceni davanti all'Autovelox Video : Il Signor Timothy Hill, 67enne Inglese del North Yorkshire, pensava di aver scovato uno stratagemma infallibile per eludere le multe degli autovelox [Video]. Forte di tale convinzione ogni volta che passava nel raggio d'azione di uno di essi si lasciava andare a gesti beffardi, come ad esempio alzare il dito medio verso la telecamera. Il suo comportamento, non certo irreprensibile, ha però indotto la polizia locale ad aprire una vera e propria ...

Automobilista condannato per gesti osceni davanti all'Autovelox : Il Signor Timothy Hill, 67enne Inglese del North Yorkshire, pensava di aver scovato uno stratagemma infallibile per eludere le multe degli autovelox. Forte di tale convinzione ogni volta che passava nel raggio d'azione di uno di essi si lasciava andare a gesti beffardi, come ad esempio alzare il dito medio verso la telecamera. Il suo comportamento, non certo irreprensibile, ha però indotto la polizia locale ad aprire una vera e propria indagine ...

Gb - credeva di ingannare l’Autovelox : condannato a 8 mesi - a tradirlo i gesti osceni davanti alle telecamere : Gb, credeva di ingannare l’autovelox: condannato a 8 mesi, a tradirlo i gesti osceni davanti alle telecamere Il 67enne aveva installato un “laser jammer” sulla propria auto: rendeva impossibile l’identificazione della targa Continua a leggere