Auto | Fca investe 45 miliardi e punta sull’elettrico

(Di sabato 2 giugno 2018) Il gruppo Fca investirà 45di euro nel quinquennio 2018-2022, e di questi 9andranno all’elettrico, un settore in cui il Lingotto sbarcherà con forza, arrivando a offrire apposite versioni per tutti i modelli della gamma premium, comprendente Jeep, Alfa e Maserati. Cesserà inoltre la produzione di veicoli con motori diesel al massimo entro il 2021, esclusi i veicoli commerciali. Questa la principale novità emersa durante la presentazione del piano al Centro prove di Balocco. Sul piano produttivo è previsto il lancio di circa 30 modelli tra novità e restyling – dieci per Jeep, sette Alfa, sei Maserati, tre Ram e la famiglia delle 500. Nell’Alfa arriveranno le supercar 8C e Gtv, per la Maserati ci saranno la Alfieri, anche in versione cabrio, e un Suv piccolo, per Jeep la Grand Wagoneer e una piccola, per la 500 arriverà la Giardiniera. Sono i brand ...