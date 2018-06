Auto contro moto in autostrada | due feriti gravi

Scontro tra Auto a Roma - morta 28enne : caccia al pirata : E' morta in ospedale l'automobilista rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 20, in via Battistini a Roma . Nello Scontro tra due auto , una Lancia Lybra e ...

Roma - scontro tra Auto : muore ragazza - caccia al pirata : scontro tra un'auto e una moto stamattina in viale Vaticano a Roma. Un uomo nell'incidente è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale in codice rosso per dinamica. Sul posto la polizia ...

Lamezia - scontro tra due Auto : una si dà alla fuga - un ferito : Lamezia Terme " auto in fuga dopo essere rimasta coinvolta in uno scontro in via Settembrini. Il fatto è accaduto questa mattina, nell'impatto una donna è rimasta ferita lievemente ed è dovuta ...

Ancona - Apecar finisce contro un’Auto : morto il conducente del motocarro : Il drammatico schianto nella serata di giovedì lungo la statale 76 tra Jesi e Monsano, nella provincia di Ancona. La vittima è il conducente dell'Apecar, un romeno di cinquantatré anni residente a Monsano. Ferita, ma non in gravi condizioni, la persona alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente.Continua a leggere

Bari - Auto contro scooter davanti all'ingresso dell'ospedaletto : Questa mattina verso le 7:20 si è verificato un incidente stradale proprio davanti all'ingresso dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, in via Amendola a Bari. Una Toyota Yaris scura e uno scooter si ...

Scontro tra Auto a Savigliano : mamma ferita - grave la bimba di 2 anni : Alle 19 i vigili del fuoco sono intervenuti a Savigliano per un incidente stradale in via Cavallotta sulla Sp 156/662 , Savigliano-Saluzzo, . Due le auto coinvolte nello Scontro in cui sono rimaste ...

«Sei tu il prete?» - quattro pistolettate contro l'Auto : di Luigi Nicolosi NAPOLI. quattro colpi di pistola contro l'auto del parroco salito agli onori della cronaca per aver in passato celebrato matrimoni gay e seconde nozze per i separati. Nel mirino padre Rosario Ferrara, 39 anni, sacerdote della chiesa ecumenica. Ignoti, martedì sera, hanno premuto il ...

Autostrade : spenti i Tutor ma i controlli continuano : Respinta la richiesta di sospensiva di disattivazione dei dispositivi, di cui Autostrade ha copiato il brevetto ad una piccola ditta torscana -

Tutor spenti in Autostrada. Ma i controlli continuano : La notizia è ufficiale: i Tutor in autostrada sono spenti. Ma, alt, prima di pigiare il piede sull’acceleratore e sgasare a più non posso, calcolate che comunque ci saranno altri sistemi di rilevazione di velocità, con doppie pattuglie, una che constata la violazione, l’altra più avanti che blocca l’auto. Però, sì, il temutissimo Tutor interrompe il suo servizio, almeno temporaneamente: l’ha deciso una sentenza della ...

California - Tesla con pilota Automatico contro Auto polizia in sosta - : Sarebbe almeno il terzo incidente per un'auto a guida autonoma , per la quale cala la fiducia ma su cui si continua a investire , dall'inizio dell'anno. Dall'azienda di Elon Musk fanno sapere: "È ...

Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio/ Morti in aumento : i controlli continuano : Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio. Morti in aumento durante lo scorso weekend: i controlli continuano da parte della Polizia e dalla società autostradale(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:42:00 GMT)

Incidente in viale Legioni Romane - scontro Auto quadriciclo : muore donna : Milano, 30 maggio 2018 - Una donna di 42 anni è morta stamani in seguito alle ferite riportate in un Incidente stradale avvenuto nella notte, poco dopo l'1, in viale Legioni Romane a Milano. Secondo ...