Auto a noleggio o in condivisione | in Italia quasi 1 milione Nel 2017 fatturato +7 | 7% a

Roma Summer Fest 2018 – Avis Autonoleggio nuovo mobility partner : Il brand lancia un concorso per vincere un weekend a Roma ed assistere al concerto di Sting e Shaggy Avis autonoleggio sarà mobility partner del Roma Summer Fest 2018, uno dei Festival estivi di musica più noti in Italia. In qualità di partner ufficiale per la mobilità, il brand offrirà ai clienti che esibiranno un contratto di noleggio Avis la possibilità di parcheggiare gratuitamente in un’area dedicata, evitando così le code all’ingresso del ...

Autonoleggio - Non più solo aziende - i privati sono 30 mila : sono più 30 mila gli automobilisti italiani che hanno abbandonato lauto di proprietà per affidarsi al noleggio tutto incluso a fronte di un costo fisso. Non solo. Un italiano su quattro conosce la formula del noleggio a lungo termine e ben il 40% si dice pronto a sperimentarlo. questa, in sintesi, la fotografia dellNlt tra i normali consumatori scattata da Aniasa, lAssociazione dellAutonoleggio e dei servizi automobilistici e dalla società di ...

Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l'Auto a noleggio a lungo termine : Sono sempre di più i privati che rinunciano all'acquisto dell'auto avvicinandosi gradualmente alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a lungo termine. Oggi sono già 30.000 gli ...

Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l’Auto a noleggio a lungo termine : Sono sempre di più i privati che rinunciano all'acquisto dell'auto avvicinandosi gradualmente alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a lungo termine. Oggi sono già 30.000 gli automobilisti che hanno abbandonato la vettura di proprietà per affidarsi alla formula del noleggio "tutto incluso" a fronte di un costo fisso. È quanto emerge dalla ricerca "noleggio a lungo ...

Motori : boom Auto a noleggio - 27 - 5% immatricolato in I trim 2018 : Milano, 28 mag. , askanews, Prosegue l'evoluzione della mobilità nazionale dalla proprietà all'uso del veicolo. Oggi la flotta di veicoli a noleggio o in sharing sulle strade italiane ha quasi ...

Avis Autonoleggio partner del Giro d’Italia 2018 : Avis Autonoleggio è “official car rental supplier” della 101° edizione del Giro d’Italia. Per tutta la durata dell’evento, Avis metterà a disposizione dell’organizzazione oltre 100 veicoli della propria flotta, fondamentali per lo svolgimento della manifestazione. Per la prima volta nella sua storia, il Giro è iniziato fuori dall’Europa, da Gerusalemme e arriverà a Roma. Con […] L'articolo Avis Autonoleggio partner del Giro ...

Giro d’Italia : Avis Autonoleggio è l’Official Car Rental Supplier della corsa in rosa : Avis Autonoleggio per tutta la durata del Giro d’Italia sarà l’Official Car Rental Supplier offrendo rapide soluzioni per la mobilità cittadina Per tutta la durata dell’evento, Avis, principale fornitore di soluzioni per la mobilità, metterà a disposizione dell’organizzazione oltre 100 veicoli della propria flotta, fondamentali per lo svolgimento della manifestazione. Per la prima volta nella sua storia, il Giro è iniziato fuori ...

Noleggio Auto Milano senza carta di credito a stazione centrale e Malpensa : low cost - di lusso - sportive e 7 posti : Quando si viaggia a Milano, sia essa la stazione centrale o l’aeroporto di Malpensa, il Noleggio Auto è un’ottima soluzione sia a livello pratico ma soprattutto dal punto di vista economico, dato che alcune società lo concedono anche senza carta di credito. Le offerte di Noleggio Auto a Milano sono davvero tante ed è possibile scegliere tra modelli low cost se non si vuole spendere molto, oppure macchine di lusso se si ha la ...

Turo e Get My Car - guida alle Airbnb dell'Autonoleggio : Genova - Sempre meno possesso, sempre più condivisione: il fuTuro punta tutto sulla cosiddetta 'sharing economy', e anche il mondo dei trasporti si è adeguato aprendosi al car sharing , al car pooling , la condivisione di un semplicemente spostamento, e non del mezzo in sé e per sé, e infine al car sharing peer-to-peer. Che,...

Noleggio Auto con conducente : pubblicato bando a Ispica : Un nuovo servizio a disposizione di turisti e visitatori e allo stesso tempo nuove occasioni di lavoro ad Ispica dopo la pubblicazione del bando

Uber - in arrivo il servizio di noleggio Auto tra privati : Uber sta per lanciare negli Stati Uniti un servizio di carsharing peer to peer, dove sono i privati a condividere l’uso dell’auto. Ad annunciarlo è un report di Quartz, che annuncia l’arrivo della nuova piattaforma Uber Rent entro la fine di aprile, dove confluiranno il migliaio di automobili del circuito Getaround, presente in 10 città negli Stati Uniti e che verrà ulteriormente ampliato. Gli utenti troveranno tutto sull’app di ...

Autonoleggio - Oscar Rent multata dall'AgCom : Teleborsa, - Multa da 300mila euro per la società Oscar Rent , oggi XPROJECT CARS ASSOCIATED LORIGA & LEILA, per due pratiche commerciali scorrette, una ingannevole e una aggressiva. E' quanto deciso ...

Antitrust : Autonoleggio - a Oscar Rent multa di 300mila euro : Roma, 29 mar. , askanews, multa di 300mila euro da parte dell'Antitrust per la società di autonoleggio a lungo termine Oscar Rent, oggi attiva con il nome Xproject Cars Associated Loriga & Leila. Lo ...

Autobus a noleggio - 18% di quelli conducente non in regola con revisione : Teleborsa, - Dato sconfortanti per gli Autobus per trasporto di persone destinati a servizio di noleggio con conducente. Ben il 18,62% non è in regola con la revisione, per un totale di oltre 5mila ...