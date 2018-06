Atletico Madrid | Griezmann | ' Prima dei Mondiali deciderò dove giocare'

Napoli - il gran rifiuto di Vrsaljko : 'Voglio restare nell'Atletico Madrid' : Quella di Verdi, però, non è l'unica trattativa al momento in piedi per il Napoli. Giuntoli, infatti, continua a trattare con la Sampdoria per il regista Torreira , in ballo c'è una clausola da 25 ...

Calciomercato : l’Atletico Madrid pensa ad Aguero per l’attacco : In attesa di conoscere gli sviluppi dell’affaire Griezmann, l’Atletico Madrid pensa a Sergio Aguero per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. E’ quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo ‘Marca’ segnalando l’interesse da parte del tecnico dei vincitori dell’ultima Europa League, Diego Simeone, che in alternativa sta pensando ad Angel Di Maria. A pesare sulla decisione del ...

Griezmann via dall’Atletico Madrid? Simeone piomba sul Kun Aguero : Sergio Aguero potrebbe essere il sostituto di Griezmann, l’Atletico Madrid ci ha abituati a questi clamorosi ritorni dopo un lungo girovagare In attesa di conoscere gli sviluppi dell’affaire Griezmann, l’Atletico Madrid pensa a Sergio Aguero per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. E’ quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo ‘Marca’ segnalando l’interesse da parte del tecnico dei ...

Di Maria pensa a un ritorno a Madrid - ma all'Atletico : Angel Di Maria ha nostalgia di Madrid, ma non potendo far ritorno al Real, con cui non si è lasciato nel migliore dei modi quattro anni fa, ecco spuntare l'opzione Atletico. Lo scrive oggi 'AS' ...

Supercoppa Europea 2018 - Real Madrid-Atletico Madrid : quando si gioca? Data - programma e orario : Real Madrid e Atletico Madrid si sfideranno nella Supercoppa Europa 2018 di calcio. Derby di Madrid nella partita che assegnerà il primo trofeo della prossima stagione continentale, si affronteranno le due squadre che hanno vinto rispettivamente la Champions League e l’Europa League. Si giocherà a Ferragosto alla Le Coq Arena di Tallin (Estonia): appuntamento a mercoledì 15 agosto (ore 21.00). Il Real ha vinto la competizione per quattro ...

Calciomercato Sassuolo - l'Atletico Madrid su Lirola : Sassuolo - Domani, salvo sorprese, il patron Squinzi farà il summit con l'ad Carnevali per impostare la prossima stagione. Poi toccherà al congedo sempre più probabile del ds Angelozzi , con l'...

La danza di Usman - il dribbling che fa impazzire l'Atletico Madrid. VIDEO : Un gol pazzesco realizzato contro l'Atletico Madrid fresco vincitore dell'ultima edizione dell'Europa League, un gesto tecnico capace di rubare la scena a Fernando Torres nella sua ultima partita con ...

Morata-Juventus - si inserisce l'Inter. Ma l'Atletico Madrid cerca il sorpasso : C'è la fila per Alvaro Morata , in uscita dal Chelsea dopo la negativa stagione vissuta a Londra. L'attaccante classe '92 non si è mai ambientato in Inghilterra, ha perso il Mondiale con la Spagna , e ...

Atletico Madrid - svelata la maglia 2018-2019 : strisce biancorosse con tocchi blu : maglia Atletico Madrid 2018-2019. L’Atletico Madrid, fresco della conquista dell’Europa League, ha svelato le caratteristiche della nuova maglia home 2018-2019 realizzata come di consueto dallo sponsor tecnico Nike. Il brand americano, come capita solitamente per la divisa destinata a essere utilizzata soprattutto nelle gare casalinghe, ha voluto puntare soprattutto sulla tradizione dei “Colchoneros”: la casacca ...

Atletico Madrid - l'ultima di Torres - : Dopo aver vinto l'Europa League e salutato i suoi tifosi nell'ultimo turno della Liga, Torres non ha ancora terminato la sua avventura con la casacca dell'Atletico Madrid. Come riporta il ...

Liga - il Barcellona chiude a +14 sull'Atletico Madrid : Gli uomini di Valverde superano 1-0 la Real Sociedad e allungano sui Colchoneros, che non vanno oltre il 2-2 contro l'Eibar. Stesso risultato per il Real Madrid con il Villarreal, 2-1 del Valencia sul ...

Il Real Madrid non va oltre il pareggio contro il Villarreal : l’Atletico chiude al secondo posto : In vista della finale di Champions League contro il Liverpool ultima giornata della Liga spagnola per il Real Madrid che non è andato oltre il pareggio nella gara in trasferta contro il VillarReal. Doppio vantaggio per la squadra di Zinedine Zidane con Bale e Cristiano Ronaldo poi la reazione dei padroni di casa con Martinez e Castillejo. Il Real chiude il campionato al terzo posto, secondo l’Atletico Madrid che domani contro l’Eibar ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Eibar - 38^ Giornata Liga 20-05-18 : Nell’ultimo turno della Liga 2017 / 2018, l’Atletico Madrid vuole chiudere nel migliore dei modi l’ennesima stagione trionfale, ospitando al Wanda Metropolitano l’Eibar, che ha disputato un buon torneo. I colchoneros hanno stravinto nella finale di Lione con il Marsiglia di Rudy Garcia per 3-0; il grande protagonista della serata è stato Antoine Griezmann, autore di una doppietta. Nel finale, la ciliegina sulla torta è ...

Atletico Madrid - Gameiro come Verdone in 'Compagni di scuola' : l'attaccante sbaglia festa : Kevin Gameiro come Carlo Verdone. No, l'attaccante dell'Atletico Madrid non sta per diventare un attore né tantomeno il comico romano si appresta a mettere gli scarpini da calcio. È solo l'esilarante ...