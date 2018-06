Astronomia | cambio d’orbita per la sonda Dawn | si avvicina vertiginosamente al pianeta

meteoweb.eu

(Di sabato 2 giugno 2018)per la, l’osservatrice di Cerere. Sono già iniziate le manovre e i motori a ioni spingeranno lanella nuova traiettoria, più bassa che mai. Ai primi di giugnoraggiungerà l’orbita ellittica a 50 chilometri dalla superficie di Cerere, dieci volte più vicino, e getterà uno sguardo da vertigini sulnano. Una posizione in prima fila sostenibile grazie all’evanescenza dell’atmosfera. Da lì,farà scienza fino alla fine del propellente. Non è così semplice cambiare orbita, spiega Global Science. Gli ingegneri lavorano da mesi e hanno scartato 45.000 possibilità alternative prima di individuare il miglior punto di osservazione. Con un corredo di strumenti per osservare emissioni elettromagnetiche su un largo spettro, e con lo strumento “gamma ray and neutron detector”,darà dettagli sulla composizione chimica superficiale di Cerere, da un ...