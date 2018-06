Assassin' s Creed Odyssey sarà il nuovo gioco | ambientato in Grecia

Assassin’s Creed Odyssey : Primi dettagli svelati : Mentre molti attendevano il Giappone feudale o la Cina imperiale, Ubisoft ha deciso di proseguire la saga iniziata con Origins, annunciando ufficialmente Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia. Assassin’s Creed Odyssey ci porta in Grecia Di seguito vi riportiamo le prime informazioni trapelate in rete, anticipandovi che verrà mostrato in azione durante l’E3 della prossima settimana: Lo ...

Assassin’s Creed Odyssey sembra “300” : gli Assassini nell’antica Grecia : Con un breve teaser trailer sul proprio canale Twitter, Ubisoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo capitolo di Assassin’s Creed. Si chiama Assassin’s Creed Odyssey e dovrebbe essere ambientato nell’antica Grecia, almeno stando ai sei secondi di filmato che mostrano un soldato – spartano? – che butta giù un nemico da una scogliera. Un riferimento abbastanza diretto a una delle scene più famose di 300, ...

Assassin's Creed Odyssey : il teaser e i primi dettagli Video : 2 La Ubisoft ha reso noto il teaser di Assassin's Creed Odyssey. Il nuovo titolo Videoludico [Video] verra' presentato all'E3 di Los Angeles, che iniziera' tra due settimane. A riportare i primi dettagli sul gioco è stato il sito web Kotaku. E' stato confermato che la storia si svolgera' in Grecia e scopriremo cosa sia realmente accaduto dopo la fondazione della Confraternita. Secondo indiscrezioni, Odyssey dovrebbe essere un ...

Assassin's Creed Odyssey potrebbe uscire già nel 2018 e sarà sempre più simile a un vero RPG : Con l'E3 2018 a pochi giorni di distanza, i grandi protagonisti dell'industria stanno già iniziando a sganciare le loro bombe: se pochi giorni fa è stato annunciato ufficialmente Fallout 76 da Bethesda, questa mattina è arrivata la conferma ufficiale di Ubisoft e l'annuncio di Assassin's Creed Odyssey.Il nuovo episodio della celebre serie sarà protagonista della kermesse di Los Angeles, come dichiarato dagli stessi sviluppatori in un post su ...

Assassin's Creed Odyssey confermato ufficialmente da Ubisoft : Mentre ieri vi riportavamo le ultime indiscrezioni sul prossimo episodio della celebre saga di Assassin's Creed, ecco arrivare la conferma del nuovo titolo direttamente da Ubisoft.Il nuovo gioco della serie si chiamerà Assassin's Creed Odyssey e sarà presentato nel corso dell'imminente E3 2018. Come riporta IGN, Ubisoft ha anche pubblicato il primo teaser su Twitter che invita i fan a seguire l'evento di Los Angeles. Read more…

Assassin’s Creed Odyssey E’ Ufficiale! Scopri Tutte Le Novità : Ufficiale, Ubisoft annuncia Assassin’s Creed Odyssey! Ecco Tutte le Novità di Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Odyssey Ubisoft, nel corso della notte, ha ufficialmente annunciato Assassin’s Creed Odyssey. Le voci degli scorsi giorni sono dunque state confermate: ci sarà un nuovo capitolo di Assassin’s Creed e sarà ambientato in Grecia! Si parte dunque alla volta della Grecia, con […]

Ufficiale Assassin’s Creed Odyssey - Ubisoft conferma le voci : i dettagli : L'approssimarsi dell'estate (e quindi dell'autunno) è un momento sempre importante per i fan di Assasson's Creed, il fortunatissimo franchise pubblicato da Ubisoft che ormai domina la scena videoludica da un decennio abbondante: è infatti proprio questo il periodo selezionato dagli addetti ai lavori per il reveal di ogni nuovo capitolo, e quest'anno potrebbe non fare eccezione alla regola. Ovviamente sono stati necessari cambi di rotta e ...

Spunta un portachiavi firmato Assassin's Creed Odissey : Dopo l'ottimo risultato registrato da Assassin's Creed Origins nel 2017, i leak e i rumor che hanno solcato l'etere negli scorsi mesi insistevano sul fatto che Ubisoft stesse già sviluppando le basi di un nuovo capitolo della serie Assassin's Creed. Stando alle frequenti voci di corridoio questa nuova apparizione si sarebbe dovuta chiamare Assassin's Creed Odissey, e ambientarsi nella fascinosa Antica Grecia.Ad alimentare i sospetti sul nuovo ...

Confermati i Games with Gold di giugno - includono Assassin's Creed Chronicles : Russia : Qualche ora fa vi avevamo raccontato di un primo rumor riguardo i Games with Gold di giugno, che stando al sito Xbox tedesco avrebbero dovuto includere un episodio Chronicles di Assassin's Creed, un pack di contenuti per Smite e due interessanti titoli per Xbox 360.Col passare delle ore è stata Microsoft stessa a confermare il rumor, ufficializzando quindi i titoli gratuiti che gli abbonati Gold potranno riscattare nel mese di giugno. I Games ...

Svelati in anticipo i Games with Gold di giugno? Ci sarebbe anche Assassin's Creed Chronicles Russia : Verso la fine del mese, ci sono sempre una serie di voci di corridoio riguardo i Games with Gold. Tuttavia, il roster di giugno trapelato in rete sembra legittimo, dato che proviene dal sito ufficiale tedesco di Xbox. Come riporta Dualshockers, a giugno, gli abbonati di Games with Gold potrebbero ritirare il pacchetto da $ 100 di Smite e Assassin's Creed Chronicles: Russia.Se siete fan dei giochi MOBA, potete ritenervi fortunati, gli abbonati ...

Trapelano Xbox Games With Gold di giugno - c’è Assassin’s Creed Chronicles Russia : Come ogni fine mese, sono trapelati i Games With Gold validi per il mese di giugno. Tuttavia, il leak sembra piuttosto autorevole, dato che proviene dal sito ufficiale di Xbox. Il mese prossimo, dunque, gli abbonati al servizio potranno scaricare titoli come Smite e Assassin's Creed Chronicles: Russia. Come accennato in precedenza, la notizia è arrivata attraverso la versione tedesca di Xbox Wire - il sito PR dedicato a Microsoft. Di solito ...

Sconti fino al 67% per la serie di Assassin's Creed su Steam : Siete fan accaniti di Assassin's Creed o non avete mai messo mano alla famosa serie di Ubisoft? Probabilmente abbiamo la notizia giusta per voi!Infatti, su Steam sono comparse delle interessantissime offerte per vari titoli della serie di Assassin's Creed. Gli Sconti arrivano fino al 67% e riguardano anche l'ultimo episodio della saga, Assassin's Creed Origins.Ad esempio, Origins può essere vostro per 35,99 Euro, con uno sconto del 40% sul ...

Assassin's Creed : Syndicate - Reloaded : Di Unity avevamo abbondantemente parlato nel Reloaded di un anno e mezzo fa, ed oggi, mentre molti stanno ancora esplorando lo splendido Egitto di Assassin's Creed Origins, è il momento giusto per mettere a fuoco il postvendita del seguito chiamato a far dimenticare le vicissitudini del suo predecessore. Unity era passato attraverso una lunga fase di aggiornamento, che aveva risolto buona parte dei problemi iniziali in termini di bug e ...

La storia e la geografia si possono imparare meglio con Assassin's Creed? : È possibile imparare la storia e la geografia attraverso un videogioco? Secondo i creatori di Assassin’s Creed, sì. Il programmatori del prodotto dalla Ubisoft, le cui trame narrative si perdono all’interno di varie epoche storiche dell’umanità, hanno deciso che nell’ultima versione, dedicata all’Egitto tolemaico, ci sarebbe stato più spazio per l’apprendimento. Hanno creato una ...