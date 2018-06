Arm | nuove CPU Cortex per prestazioni elevate

Welfare aziendale - nuove convenzioni per polizia e forze Armate : Accordi con i ministeri della Difesa e della Giustizia che potrebbero garantire fino a tremila euro di risparmio all'anno per tutti i circa 500mila esponenti delle forze armate e di polizia, per un ...

Sagre - è allArme rosso : Le nuove leggi sulla sicurezza le stanno falcidiando : TERNI E' allarme Sagre in tutta la provincia. Le stringenti, e dispendiose, regole sulla sicurezza, stanno facendo saltare eventi e iniziative che duravano da decenni. Gli organizzatori non ce la ...

PArma - nuove violenze in asilo ma i genitori hanno paura di denunciare : Un nuovo caso di abusi , questa volta in un asilo di Parma , è stato al centro di Pomeriggio Cinque . Barbara D'Urso ha del resto fatto sua la battaglia per rendere obbligatorie nelle scuole e negli ...

Tutto sull’update 4.2 per Fortnite : problemi - nuove Armi e note della patch : Fortnite ha finalmente rilasciato la patch 4.2 che introduce le armi Vampafucile e Dispositivo di lancio quadruplo. La patch è arrivata dopo le tradizionali operazioni di manutenzione e sopratTutto con un giorno di ritardo. rispetto a quanto previsto in un primo momento. Gli aggiornamenti di Fortnite infatti di solito vengono rilasciati il martedì Tutto sulla patch 4.2 di Fortnite La patch 4.2 di Fortnite regala ai giocatori molte novità. ...

Destiny 2 : La Mente Bellica introduce nuove Armi - Armature - contenuti endgame e molto altro : Bungie, Vicarious Visions e Activision annunciano che è disponibile il download de "La Mente Bellica", la seconda espansione di Destiny 2, sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One che include la Xbox One X e PC. La versione PC è disponibile in esclusiva su Battle.net, l'acclamata piattaforma di gioco online di Blizzard Entertainment. "La Mente Bellica" è la seconda espansione ufficiale del pluripremiato ...

Fortnite : Epic presenta le nuove skin - emote e Armi del Pass della Battaglia della Stagione 4 : La Stagione 4 di Fortnite è appena cominciata, e i giocatori del celebre Battle Royale di Epic hanno già cominciato a dare la caccia ai tanti nuovi contenuti offerti dalla nuova Stagione, inclusi quelli esclusivi del nuovo Pass della Battaglia.Gli sviluppatori hanno voluto presentare ufficialmente questi nuovi contenuti, pubblicando un trailer che mostra i costumi, le emote, i deltaplani, gli spray e i nuovi picconi che potranno essere ottenuti ...

Sorpresa Call of Duty Black Ops 3 : nuove Armi - modalità ed evento Operation SwArm : Call of Duty Black Ops 3 è un titolo molto giocato, ance attualmente. Parliamo di milioni di giocatori che si divertono online negli scontri all'ultimo sangue del titolo Treyarch. Con l'annuncio di Call of Duty Black Ops 4 molti stanno pensando di passare al nuovo titolo, quando uscirà. Oggi a Sorpresa Treyarch ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Call of Duty Black Ops 3 che arricchisce l'esperienza di gioco. Cosa contiene l'update a ...

Call of Duty : Black Ops III riceve nuove Armi e modalità con Operation : SwArm : Se siete tra coloro ancora impegnati in Call of Duty: Black Ops III allora sorprendentemente avrete qualche nuovo contenuto con cui arricchire l'esperienza di gioco. Come riporta Dualshockers, lo sviluppatore Treyarch e l'editore Activision hanno rivelato Operation: Swarm per lo sparatutto in prima persona, che terrà impegnati i fan fino al reveal ufficiale di Black Ops 4 tra un paio di settimane.Prima di tutto, Operation: Swarm aggiunge una ...

Rainbow Six Siege - trapelano voci Operatori italiani : nuove Armi e gadget : I giocatori di Rainbow Six Siege, stiamo parlando di milioni di persone, stanno aspettando con impazienza nuove informazioni sugli Operatori italiani. Sono praticamente i nuovi protagonisti della Stagione 2 dell'Anno 3 e finora sappiamo almeno i nomi e le fattezze: Alibi e Maestro. Oggi sono trapelate nuove informazioni su questo Operatori italiani, soprattutto su armi e gadget che potrebbero avere. In particolare in un subreddit dedicato al ...

Armenia - dopo le dimissioni del premier nuove proteste : “Ora vada al governo il leader dell’opposizione” : “Vogliamo la resa piena e incondizionata” del partito Repubblicano al governo. Non usa mezzi termini il leader delle proteste Nikol Pashinyan durante il discorso alla folla riunita in piazza della Repubblica a Yerevan, la capitale dell’Armenia. dopo dieci giorni di manifestazioni pacifiche e dopo le dimissioni del premier Serzh Sargsyan, accusato di aver trasformato il Paese in uno stato autoritario, gli oppositori chiedono le ...

Aerei : nuove sedie uguali alle selle dei cavalli per rispArmiare sui biglietti Video : Nelle ultime ore circola sul web la notizia che forse all'interno degli #Aerei saranno montate delle nuove #sedie a forma di sella da cavallo. La nuova introduzione riguardera' le classi low cost e potrebbe portare un risparmio consistente sia per le compagnie aeree che per i biglietti acquistati dai passeggeri. Entrando nel dettaglio della strutturazione fisica dei sedili, quelli a forma di selle dei cavalli non avranno il classico tavolinetto ...

Coop apre nuove sedi. Ma c'è gravissimo problema taciuto milioni rispArmiatori e lavoratori in tutta Italia : Resta da vedere quale sarà il reale impatto di Coop Alleanza 3.0, anche sui negozi di generi alimentari, anche alla luce dell'orario prolungato di apertura..