Aperture straordinarie tutti i lunedì di giugno per la mostra su Canaletto a Roma

Da giugno a dicembre Aperture straordinarie del Cenacolo Vinciano - con il sostegno di JTI : In arrivo un nuovo programma di aperture straordinarie per il Cenacolo Vinciano, grazie al sostegno di JTI Italia, che, con il Polo Museale Regionale della Lombardia, si impegna per offrire alla città e ai suoi visitatori nuove possibilità di visita per il capolavoro leonardesco. Grazie alla partnership tra il Polo Museale della Lombardia, istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che amministra il celebre Cenacolo ...

Questo weekend è la Festa dei Musei : prezzi e Aperture straordinarie (anche di notte) : Sarà un weekend da dedicare all’arte: il 19 e il 20 maggio si festeggiano le Giornate Internazionali dei Musei e per l’occasione, oltre a vedere le normali esposizioni, sarà possibile partecipare a incontri, proiezioni, speciali visite guidate. Nuove occasioni di incontro e condivisione, che potremo provare anche facendo le ore piccole, perché sabato 19 maggio torna anche la Notte Europea dei Musei: migliaia di strutture museali in ...

Agenzia delle Entrate - nuovi orari e Aperture straordinarie : cosa cambia da lunedì 7 maggio : Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio. A partire da lunedì 7 maggio, infatti, scattano i nuovi orari prolungati che a Roma, Milano, Napoli e Torino prevedono l'apertura fino...

(AdnKronos) - (Adnkronos) - A partire da quest'anno, Palazzo Grassi e Punta della Dogana sono accessibili gratuitamente sino al 19simo anno di età compreso, mentre ogni mercoledì la gratuità si estende a tutti i residenti nel Comune di Venezia e agli studenti dell'Università Ca' Foscari, dell'Univer

25 aprile : Venezia - Aperture straordinarie Palazzo Grassi e Punta Dogana : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) – In occasione delle festività nazionali di mercoledì 25 aprile e martedì 1 maggio 2018, Palazzo Grassi e Punta della Dogana resteranno aperti al pubblico, secondo i consueti orari di visita: dalle 10.00 alle 19.00 con ultimo ingresso alle ore 18.00.A Palazzo Grassi è visitabile, sino a domenica 9 gennaio 2019, la mostra Cows by the Water, grande monografica dedicata all’artista tedesco Albert Oehlen, a ...

Per i 20 anni di Valencia Aperture straordinarie - eventi e curiosità per un viaggio di gusto - natura e cultura : Bella, moderna, mite, elegante. gustosa, giovane, sportiva, colta. E anche trendy. Valencia, terza città spagnola per dimensioni e importanza, con oltre 300 giorni di sole l'anno, è la meta ideale del 2018: quest'anno, infatti, ricorrono i primi 20 anni della Città delle arti e delle scienze, anniversario importante che la città spagnola festeggia con diversi appuntamenti dedicati a questa magnifica struttura ...