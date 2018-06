Antonella Clerici | boom di ascolti all' ultima sua puntata della Prova del cuoco

Antonella Clerici piange a La prova del cuoco/ Video : boom di ascolti per l'addio della conduttrice : Antonella Clerici piange in diretta a La prova del cuoco per la sua ultima puntata: il Video dei toccanti saluti al suo pubblico e i messaggi degli amici vip.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:03:00 GMT)

La Prova del Cuoco : Antonella Clerici saluta con ascolti record : Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco con 2 milioni di telespettatori E’ ormai ufficiale: Antonella Clerici ieri mattina ha condotto la sua ultima puntata de La Prova del Cuoco. Il pubblico commosso ha salutato in massa la conduttrice de La Prova del Cuoco. Su Twitter, durante la messa in onda della trasmissione, La Prova del Cuoco era l’argomento più discusso. Tante sono state le persone che con alcune righe hanno ringraziato ...

Antonella Clerici - i nuovi progetti : "Condurrò Portobello - Sanremo Young e un nuovo programma" : "Non volevo diventare come la tappezzeria". Ieri è andato in scena il discorso di commiato di Antonella Clerici da La prova del cuoco, che dal prossimo settembre sarà condotta da Elisa Isoardi. Ma quali saranno i nuovi progetti televisivi dell'amatissima conduttrice? Ne ha parlato proprio la diretta interessata sul finale dell'ultima puntata del programma del mezzogiorno Rai 1. "Io voglio emozionarmi ancora, ci rivedremo ...

Antonella Clerici scoppia in lacrime : "Stavolta me ne vado per sempre" : Antonella Clerici non è riuscita a trattenere le lacrime. Dopo tanti anni alla conduzione del La prova del Cuoco , la conduttrice si è lasciata andare in un pianto durante l'ultima puntata del ...

Antonella Clerici scoppia in lacrime : ?"Stavolta me ne vado per sempre" : Antonella Clerici non è riuscita a trattenere le lacrime. Dopo tanti anni alla conduzione del La prova del Cuoco, la conduttrice si è lasciata andare in un pianto durantel'ultima puntata del programma della Rai.La Clerici è entrata in studio mentre la regia faceva risuonare nello studio le note di "Sei nell'anima" di Gianna Nannini. E la conduttrice non è riuscita a trattenere la commozione,. In fondo, 18 annni alla guida del programma di cucina ...

Antonella Clerici condurrà Portobello : «Mi piace l’idea di potermi misurare con una trasmissione che ha fatto la storia della televisione» : Antonella Clerici Si sono spente le luci de La Prova del Cuoco, ma i riflettori di Rai 1 continueranno a puntare su Antonella Clerici anche nella prossima stagione tv 2018/2019. La conduttrice ha annunciato che ad ottobre sarà al timone del revival di Portobello, altro storico programma pronto a tornare alla ribalta. “A fine ottobre io avrò a che fare con i pappagalli [...] tornerà in onda Portobello, ed è una trasmissione del ...

«La Prova del Cuoco» saluta Antonella Clerici : 18 anni di gaffe ed emozioni : Il momento dell’addio: il più doloroso, il più difficile, il più straziante, quello che non dimenticherai mai. Antonella Clerici si congeda dalla Prova del Cuoco con le lacrime e un messaggio di speranza: guardare avanti e non aver paura del cambiamento. «Per noi artisti è importante essere sempre al top, darvi sempre il meglio d noi», specifica la conduttrice fra un fazzoletto e un bicchiere di spumante, fra un sorriso e uno sguardo ...

Perché Antonella Clerici lascia La prova del cuoco : la verità sull'addio Video : Colpo di scena in Rai per la prossima stagione tv [Video]. Antonella Clerici, uno dei volti popolari e più amati dal pubblico della tv di Stato ha deciso di lasciare la sua creatura televisiva. Stiamo parlando de La prova del cuoco, il cooking show in onda a mezzogiorno su Raiuno che da ben 18 anni tiene compagnia ogni giorno ad oltre 2 milioni di spettatori. Un programma di successo diventato uno dei fiori all'occhiello della programmazione di ...

