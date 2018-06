Anniversario della Repubblica | dopo momenti incredibili Governo fatto e Salvini già al

JEFF BUCKLEY - Anniversario della MORTE/ Video : la canzone (non sua) che lo rese famoso : Ventuno anni fa morì annegato nelle acque del Mississippi il figlio del grande Tim Buckely, JEFF, per uno sciocco incidente. La canzone che lo rese famoso(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:22:00 GMT)

Georgofili - nell’Anniversario della strage recuperata l’opera distrutta. Ma Schmidt disse : ‘Riapriamo il Corridoio Vasariano’ : Doveva essere l’occasione per riaprire il Corridoio Vasariano, il camminamento aereo voluto dai Medici, invece ci si dovrà accontentare del restauro di un’opera danneggiata nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, quella della bomba di via dei Georgofili. Nel 25esimo anniversario della strage, un ottimo modo per ricordare le vittime e i danni materiali dell’attentato mafioso era quello, la riapertura del Corridoio, chiuso ...

Anniversario strage di Capaci - CNA Sicilia : 'Legalità valore per sviluppo della nostra terra' : "La legalità un valore fondamentale per lo sviluppo della nostra terra e della nostra economia". I vertici della Cna Sicilia rinnovano l'impegno per affermare i valori etici nella cultura d'impresa. Concetto che il presidente, Nello Battiato, e il segretario, Piero Giglione, ...

Nell'Anniversario della strage di Capaci - la nave della legalità sbarca a Palermo : Mille studenti, provenienti da tutta Italia, protagonisti di questa giornata dedicata agli uomini e alle donne delle scorte, uccisi per proteggere i servitori dello Stato come i giudici Giovanni ...

Un anno senza Hayden – Il messaggio di Roger - fratello di Nicky - nell’Anniversario della sua scomparsa : Ieri l’anniversario di morte di Nicky Hayden: sui social il dolce messaggio del fratello Roger E’ passato un anno dalla scomparsa di Nicky Hayden. Nel giorno di Santa Rita da Cascia, il 22 maggio, i parenti, i colleghi e i fan del Kentucky Kid, hanno omaggiato l’ex pilota di MotoGp e Superbike. La famiglia di Nicky ha preferito rimanere chiusa nel dolore, in una giornata così difficile come quella di ieri. Roger, fratello ...

Nell’Anniversario della strage di Capaci io penso a cos’è la mafia secondo Caterina : Oggi è l’anniversario della strage di Capaci e mentre una nave carica di voglia di legalità e di giovani da Civitavecchia arriva in Sicilia, guardo un’immagine che difficilmente mi toglierò dalla testa. Colori pastello sfumati e tratti decisi, che ricordano le tre scimmiette sagge, simbolo di omertà e indifferenza. L’autore non è un artista affermato né un cartoonist quotato, no. Guardo ancora quest’opera, che come ...

Anniversario della 194 : è ancora scontro sull'aborto : Il dibattito sull'aborto sta tornando d'attualità. Dopo la "provocatoria" campagna di CitizenGo, quella per la quale sono stati affissi (e poi rimossi) cinquanta manifesti a Roma recitanti la scritta "L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo, #stopaborto", è stata lanciata una petizione a sostegno della 194.Oggi è l'Anniversario dell'entrata in vigore della legge per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di ...

Falcone - la fiaccola a piazza Magione e i resti della Croma in mostra : gli eventi a Palermo per l’Anniversario della strage : Sono trascorsi ventisei anni da quel 23 maggio 1992 ma gli studenti e le scuole italiane non hanno smesso di fare memoria. Oggi come in quei giorni della strage di Capaci e dei funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta a riversarsi per le strade di Palermo sono i ragazzi. Sono più di mille quelli attesi il 23 maggio alle otto al porto del capoluogo siciliano. Come ogni anno si sono dati ...

Ariana Grande : un dolce messaggio ai fan - nell’Anniversario della tragedia di Manchester : "Vi penso oggi e ogni giorno" The post Ariana Grande: un dolce messaggio ai fan, nell’anniversario della tragedia di Manchester appeared first on News Mtv Italia.

Basilea - convegno dal tema "Commemorare il 40esimo Anniversario dell'avvio della politica cinese di apertura e riforme" : Il futuro sviluppo di alta qualità dell'economia cinese dovrà essere realizzato in condizioni di apertura ancora maggiore.

L'Università di Pisa ricorda il 170° Anniversario della battaglia risorgimentale di Curtatone e Montanara : Pisa Due conferenze introduttive, una mostra e un convegno, una rassegna cinematografica, spettacoli e lezioni in prosa, che si aggiungono a un'edizione speciale della regata Pisa-Pavia. È ricco e articolato il calendario di iniziative che L'Università di Pisa dedica al 170° anniversario ...

Quarantesimo Anniversario della legge Basaglia : eredità e nuove prospettive : "Il 13 maggio di quarant'anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa - nota come "legge Basaglia" - che modificò la concezione e i criteri dell'assistenza psichiatrica, superando la logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l'Italia in posizione d'avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo d'orgoglio per la nostra cultura e la nostra civiltà". Lo scrive il presidente Sergio ...

Quinto Anniversario del lancio della "Belt and Road" : la Cina ha conseguito risultati fruttuosi : Si tratta di accordi che interessano numerosi ambiti di cooperazione, tra cui: infrastrutture, capacità produttiva, investimenti, economia e commercio, finanza, scienza e tecnologia e società. La ...

Teatro della Pergola - Cardin festeggia il 70esimo Anniversario della carriera con Dorian Gray : ... mentre la regia è di Emanuele Gamba, che negli anni ha inanellato collaborazioni con Dario Fo, Bob Wilson, Micha Van Hoecke, Jonathan Miller, fino a firmare la regia di apprezzatissimi spettacoli di ...