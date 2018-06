Android potrebbe introdurre il supporto nativo a “face authentication” e scansione

OnePlus 6 potrebbe riavere l’Always On Display con Android P e si prepara ad un update con vari miglioramenti : La feature Always On Display potrebbe anche essere reintrodotta in OnePlus 6 una volta che sarà rilasciato l'aggiornamento ufficiale ad Android P L'articolo OnePlus 6 potrebbe riavere l’Always On Display con Android P e si prepara ad un update con vari miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Eventuale addio di Android da parte di Huawei e Honor : cosa potrebbe accadere? : Huawei e Honor potrebbero anche salutare Android, o almeno questa è la sensazione che trapela da un presunto screenshot che riporterebbe il nome del prossimo OS che andrà a muovere i fili dei prodotti del brand cinese: Kirin OS, dal battesimo del processore da cui già prendono le mosse la quasi globalità degli smartphone interessati. Si tratterebbe, volendo scendere più nel dettaglio, di un sistema operativo proprietario, sviluppato su base ...

Wonder potrebbe lanciare una specie di Nintendo Switch con Android : La startup Wonder dichiara di essere al lavoro per la creazione di uno smartphone Android dedicato ai videogiocatori ispirandosi al modello Nintendo Switch. L'articolo Wonder potrebbe lanciare una specie di Nintendo Switch con Android proviene da TuttoAndroid.

YouTube Kids potrebbe disabilitarsi automaticamente su Android per gli utenti di Paesi non supportati : Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che notano che l'app YouTube Kids è scomparsa dal proprio smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube Kids potrebbe disabilitarsi automaticamente su Android per gli utenti di Paesi non supportati proviene da TuttoAndroid.

Ecco quali dispositivi Samsung potrebbero ricevere ad Android P : Anche se Samsung al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale relativa all'aggiornamento ad Android P dei propri smartphone, proviamo a vedere quali dovrebbero riceverlo e quali potrebbero essere i grandi esclusi. L'articolo Ecco quali dispositivi Samsung potrebbero ricevere ad Android P proviene da TuttoAndroid.

Android P potrebbe introdurre i “Predictive Settings” per automatizzare le impostazioni più usate : Android P porterà numerose novità ed accanto a quelle più evidenti nelle ultime ore ne sono emerse tante altre; l'ultima in ordine di tempo è rappresentata dai Predictive Settings, grazie ai quali potrebbe essere automatizzato il funzionamento delle impostazioni più usate. Per il momento si tratta di semplici indizi, sebbene piuttosto interessanti. L'articolo Android P potrebbe introdurre i “Predictive Settings” per automatizzare ...

Paranoid Android potrebbe non farcela - tutto dipenderà dai suoi utenti : Paranoid Android sembra in grossi guai finanziari, arrivando al punto di chiedere supporto economico ai suoi utenti! L'articolo Paranoid Android potrebbe non farcela, tutto dipenderà dai suoi utenti proviene da tuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 edge potrebbero ricevere Android 8.0 Oreo entro metà maggio : Samsung Galaxy S7 e S7 edge potrebbero iniziare a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo a partire dalla prima metà del mese di maggio, ormai alle porte: nuove indicazioni al riguardo arrivano dalla Corea del Sud. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 edge potrebbero ricevere Android 8.0 Oreo entro metà maggio proviene da TuttoAndroid.

Una novità di Google Reply suggerisce che con Android P le notifiche potrebbero essere ancora più smart : Disponibile da febbraio in versione beta privata, Google Reply nei giorni scorsi ha ricevuto un update con cui sono state introdotte alcune novità L'articolo Una novità di Google Reply suggerisce che con Android P le notifiche potrebbero essere ancora più smart proviene da TuttoAndroid.

Huawei potrebbe lanciare un proprio OS per sostituire Android : Huawei avrebbe già da tempo iniziato a sviluppare un proprio sistema operativo da usare al posto di Android in caso di problemi con le autorità USA L'articolo Huawei potrebbe lanciare un proprio OS per sostituire Android proviene da TuttoAndroid.

Google Fuchsia potrebbe essere compatibile con le app Android : Partendo da questo presupposto, la possibilità di caricare le app su un altro sistema operativo , Google Fuchsia in questo caso, potrebbe aprire un mondo nuovo. Si parla di questa possibilità da ...

Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di questo produttore : Nel database di Geekbench è apparso con il nome in codice di Samsung SM-J260G quello che potrebbe essere il Samsung Galaxy J2 Core. Ecco le sue feature L'articolo Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di questo produttore proviene da TuttoAndroid.

ASUS Zenfone Max Pro M1 potrebbe avere una batteria da 5.000 mAh e Android 8.0 Oreo stock : ASUS Zenfone Max Pro M1 è il nome di uno smartphone che dovrebbe vantare una batteria da ben 5.000 mAh e Android 8.0 Oreo in versione stock. Ecco le sue feature L'articolo ASUS Zenfone Max Pro M1 potrebbe avere una batteria da 5.000 mAh e Android 8.0 Oreo stock proviene da TuttoAndroid.

Android P potrebbe ricordare automaticamente i livelli di volume dei dispositivi Bluetooth A2DP : Un nuovo commit che si intitola "Implement Bluetooth device volume memory" suggerisce che con Android P il volume Bluetooth sarà gestito in base al dispositivo L'articolo Android P potrebbe ricordare automaticamente i livelli di volume dei dispositivi Bluetooth A2DP proviene da TuttoAndroid.