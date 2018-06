Amazon non ammette clienti ' capricciosi' | chiusi i profili di chi fa troppi resi

Amazon vuole bannarmi ma non riesco a capire perché : Amazon ha inglobato il mondo della vendita al dettaglio, diventando l'unico negozio attraverso cui si servono molte persone. Tuttavia, se le persone, una volta acquistati gli oggetti, hanno esigenze ...

La Polizia non usa il riconoscimento facciale di Amazon. Ma vorrebbe farlo : Non abbiamo usato il riconoscimento facciale sui cittadini ma vorremmo tanto farlo. Potrebbe essere questa la sintesi di una conferenza che la Polizia di Orlando ha tenuto per spiegare come stia utilizzando Rekognition, la tecnologia sviluppata da Amazon. L'obiettivo era placare le preoccupazioni dell'American Civil Liberties Union (Aclu), che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera a Jeff Bezos chiedendo di sospendere gli accordi ...

'Essere su Amazon non basta' - ecco perchè un brand non può fare a meno di una piattaforma e-commerce. I consigli di Daniele Vietri - : Mondo marketplace "Essere presenti su Amazon è come avere un proprio negozio in corso Vittorio Emanuele II a Milano. Possiedi una vetrina che garantisce enorme visibilità ai tuoi prodotti in un luogo ...

Seattle tassa Amazon (e non solo) per aiutare i senzatetto - l'azienda protesta : "Approccio ostile" : Il consiglio comunale di Seattle ha approvato la cosiddetta 'Amazon tax', ovvero l'imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto. Un voto unanime, nove a zero, con il quale il provvedimento passa ora al sindaco Jenny Durkan: la prima cittadina di Seattle ha espresso perplessità sulla misura e si è riservata il diritto di veto.L'Amazon tax prevede un'imposta di 275 dollari l'anno per ogni dipendente di un'azienda che ...

Don Quixote di Terry Gilliam : Amazon non distribuirà più il film : Amazon Studios si è tirata indietro dalla distribuzione dell'ultimo film di Terry Gilliam , The Man Who Killed Don Quixote : il film con Adam Driver e Jonathan Pryce non finirà dunque in streaming sulla piattaforma online Prime Video come riportato inizialmente. La compagnia Amazon Studios è stata una di quelle che hanno contribuito maggiormente al finanziamento del progetto che Terry ...

Amazon apre un altro centro in Italia. E' il nono : Dopo mesi burrascosi per via della polemica riguardo l'ipotesi di dotare i propri dipendenti di un braccialetto elettronico, Amazon rilancia il proprio business in Italia. La società di Seattle aprirà ...

Amazon non si ferma più : ai massimi di sempre dopo nuovo boom di utili : L'aumento degli investimenti non ferma Amazon , che raddoppia i profitti nel primo trimestre grazie al boom della divisione di cloud computing e dei servizi web . La seconda società più capitalizzata ...

"Facebook non è l'unico a possedere i vostri dati. Ecco cosa Twitter - Google e Amazon sanno di noi" : Dopo lo scandalo che ha travolto Facebook, nessun big della tecnologia vorrebbe mai vedere il proprio nome associato a quello della creatura di Mark Zuckerberg. Eppure sono tante le pagine web che immagazzinano informazioni su di noi: è questo ciò che il team dietro a Facebook ha voluto sottolineare in un post sul blog ufficiale. "Twitter, Pinterest, LinkedIn hanno simili bottoni ('mi piace' e 'condividi') che aiutano le persone a ...

Amazon : si cercano magazzinieri e non solo : La multinazionale delle vendite online Amazon prosegue nella sua strategia di espansione sul territorio italiano. E, in quest'ottica ha necessità di rafforzare ed ampliare il proprio organico in tutte le sue sedi sparse per l'italia. In particolare, il colosso dell'e-commerce sarebbe alla ricerca di magazzinieri e non solo. Vediamo, quindi, quali sono le posizioni aperte nelle diverse sedi, quali requisiti sia necessario possedere e qual'e' la ...

Collassato il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : offerte Amazon - eBay e non solo al 7 aprile : Il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è in caduta libera su Amazon, eBay o altri portali e-commerce: a meno di un mese dal lancio commerciale del telefono in Italia si ha la possibilità di risparmiare tantissimo sul costo di entrambi i device rispetto a quello di listino. Come sottolineato pure da un'analisi dell'andamento del valore commerciale effettuata grazie al portale Idealo, ecco che dobbiamo confermare una svalutazione più che mai ...

Breakaway è il fallimento di Amazon e Double Helix : il gioco non è più in sviluppo attivo : Quando Amazon annunciò l'acquisizione di Double Helix e lo sviluppo di un progetto che miscelava MOBA, action-brawler e un focus evidente sullo streaming attraverso Twitch in molti pensavano di trovarsi di fronte a un potenziale successo all'interno del nostro medium preferito. Ma a quanto pare il destino di Breakaway era decisamente molto diverso.Come annunciato attraverso Reddit dagli sviluppatori stessi, lo sviluppo del gioco si è fermato e a ...