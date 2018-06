All' Italia serve un piano A

Michele Pirro - GP Italia Mugello 2018 : “Sono rimasto senza freni Alla San Donato! Che volo - ma domani voglio essere in gara” : Michele Pirro è stato purtroppo protagonista di una bruttissima caduta durante le prove libere del GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati è stato ricoverato in ospedale per degli accertamenti e fortunatamente si rimetterà nel giro di poco tempo, anzi lui vorrebbe essere già in pista per la gara in programma domani al Mugello come ha dichiarato in un’intervista telefonica rilasciata a Sky Sport: ...

Bandiera italiana/ Il Tricolore - simbolo della nostra Repubblica - ispiratosi Alla Rivoluzione Francese : Bandiera italiana. Il Tricolore, simbolo della nostra Repubblica, ispiratosi alla Rivoluzione Francese. Ecco come nacque l'idea del verde, bianco e rosso per la nostra Bandiera(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Yanis Varoufakis : «L’uscita dell’Italia dAll’Euro? Sicura - se l’Eurozona non si rinnova» : «L’uscita dell’Italia dall’Euro? Se le politiche dell’Eurozona rimarranno le stesse, è Sicura al 100%. Al contrario, sarà probabile allo 0%». Gioca con le percentuali, Yanis Varoufakis. Lui, che proprio sulle percentuali del debito e della spesa pubblica aveva basato la sua avventura da ministro delle Finanze della Grecia assieme al partito di Tsipras, commenta il nuovo governo italiano alla vigilia del suo tour nel nostro Paese, dove ...

Finanziamenti All'agricoltura - la UE taglia 2 - 7 miliardi All'Italia : La bozza di riforma della Politica Agricola Europea prevede un taglio dei fondi per l'agricoltura italiana. Riceveremo 2,7 miliardi in meno nel periodo 2021-2027. La presentazione del nuovo piano da parte della Commissione Europea è stata fatta ieri a Bruxelles. Il nuovo piano tiene conto dell'uscita della Gran Bretagna dalla UE, che ha richiesto un ricalcolo dei contributi.I nuovi Finanziamenti all'agricolturaScenderà quindi il budget ...

#Selfati : a GAllipoli la prima mostra italiana sull’arte del selfie : Resterà aperta al pubblico per tutta la stagione estiva, fino all’11 novembre, #Selfati: la prima mostra italiana sul selfie che, nella suggestiva location del Castello di Gallipoli, rilegge in chiave nuova la storia di uno dei modi di rappresentazione più diffusi al giorno d’oggi.Continua a leggere

Festa della Repubblica - il paracadutista ai Fori Imperiali : “Un onore - lo dedico All’Italia” : Si chiama Giuseppe Tresoldi ed è da 36 anni nella Folgore il paracadutista che oggi è atterrato in via dei Fori Imperiali, in un inedito show al termine della parata per la Festa della Repubblica, portando in ‘volo’ una bandiera tricolore lunga 400 metri. “La dedico all’Italia”, risponde ai giornalisti che gli chiedono, dopo l’atterraggio, a chi volesse dedicare l’impresa. Poi aggiunge: ...

I barbari al governo - gli irresponsabili All’opposizione. Questa è l’Italia? : Le parole possono essere pietre o carezze. Questo è il tempo delle pietre, quindi le parole si dicono, anzi si scagliano, con il timbro dell’irresponsabilità: di chi non sente su di sé il peso delle parole che pronuncia. Quando se ne fa abuso la forza dello sfregio si riduce, perde valore e consistenza. Infatti Luigi di Maio ha potuto chiedere la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica e poi revocarla senza aver cura di ...

L’equilibrio dell’Italia passa dAlle riforme : Gli Italiani, oggi, sono più poveri di dieci anni fa. Il Pil pro capite dell’Italia è inferiore a quello del 2008, 28.278 euro contro gli attuali 26.641 euro. Questo dato è...

DAlla Ue 2 - 7 miliardi in meno per l’agricoltura italiana : La Commissione europea ha presentato oggi a Bruxelles la sua proposta di riforma per la Pac, la Politica agricola comune, per il 2021-2027: i fondi destinati al nostro Paese calano del 6,9%...

Art Around : un archivio digitale per le gAllerie italiane : Esistono già numerosi portali o pagine web utili che raccontano il mondo dell'arte. Art Aroundnon è solamente un sito informativo, ma si costituisce

Mugello - Valentino Rossi con il casco tricolore : omaggio All'Italia unita : Valentino Rossi ha svelato la nuova livrea del suo casco dedicata al Gran premio d'Italia al Mugello. Il casco, realizzato come ogni anno dal designer Aldo Drudi, ha come colori dominanti il bianco ...

Siracusa. Il professore scappato dAll'inferno del Venezuela Alla fame : 'chiedo protezione All'Italia' : alla base di questa crisi è stata la caduta del prezzo del petrolio, risorsa su cui il Venezuela basa il 95% della sua economia. Oggi in Venezuela manca tutto: cibo, medicine, materie prime. Nei ...

Verifica politica tra Alleanza per l'Italia e Socialisti per Sassuolo : La carenza di strutture sanitarie e sociali non si addice ad una città di cultura e di economia europea. La città aspetta il suo "Ulisse" . Noi siamo pronti a dare una mano Alessandro Rocchi Mario ...

Volley : VolleybAll Nations League - l'Italia si arrende al Canada : SAN JUAN , ARGENTINA, - Prima battuta d'arresto per l' Italia in questa Volleyball Nations League che questa sera , notte italiana, è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 3-1 , 22-25, 27-25, ...