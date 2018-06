Allegri al Real Madrid Allarme Juventus | gli spagnoli vogliono proprio Max!

Real Madrid : secondo 'As' è a caccia di Massimiliano Allegri : L'addio di Zinedine Zidane è stato tanto improvviso che il Real Madrid si sta guardando intorno con una certa comprensibile ansia per assicurarsi in panchina una figura in grado di garantire i ...

Il Real Madrid tenta Massimiliano Allegri : tutte le alternative della Juventus : I blancos studiano l'assalto all'allenatore campione d'Italia: i bianconeri non possono farsi trovare impreparati

Florentino Perez vuole Max Allegri come allenatore del Real Madrid : Gli spagnoli escono allo scoperto. Massimiliano Allegri può essere il nuovo allenatore del Real Madrid. Il patron Florentino Perez è convinto

Juventus - attenta al Real : salgono le quotazioni di Allegri per il dopo Zizou : E' stata una nostra anticipazione il 31 maggio, ora lo ribadisce anche As: Florentino Perez sogna il tecnico della Juventus

Panchina Real Madrid - la bomba dalla Spagna : “salgono le quotazioni di Allegri” : Panchina Real Madrid – Sono ore caldissime in casa Real Madrid, l’addio del tecnico Zidane dopo la terza Champions League vinta è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso è iniziato il toto-allenatore per i Blancos. Il nome considerato in pole è quello di Pochettino ma il Tottenham è un asso duro, per questo motivo secondo voci provenienti dalla Spagna, sta acquistando forza l’ipotesi Massimiliano Allegri che però deve ...

Voci spagnole : 'Real - c'è anche Allegri'. Ma la Juve... : TORINO - Sono giorni frenetici nella sponda Real di Madrid. Il clamoroso - e improvviso - addio di Zinedine Zidane dal Real Madrid ha scatenato il toto- panchina. Stando alle Voci che filtrano dalla ...

Zidane lascia il Real Madrid/ Chi sarà il successore? Possibile lo scambio di panchine con Allegri della Juve : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i blancos di cambiare dopo la grande striscia di successi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:46:00 GMT)

Juventus : Zidane lascia il Real - Perez piomba su Allegri. Scambio in arrivo? : Juventus- Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, dopo l’addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid, annunciato pochissimi minuti fa, Florentino Perez sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Massimiliano Allegri. Scambio DI PANCHINE? Come si legge, potrebbe concretizzarsi un clamoroso Scambio di panchine, con Zidane pronto a vestire bianconero e con Allegri pronto […] L'articolo Juventus: Zidane ...

Inter-Juventus - Allegri-Tagliavento : cosa ha detto realmente il tecnico bianconero? (VIDEO) : Allegri-Tagliavento- Scoppia la polemica dopo un Inter-Juventus tra i più movimentati degli ultimi 10 anni. Come accennato in mattinata, la Procura della Figc ha acquisito le immagini del post partita tra Allegri e Tagliavento. Indice puntato contro il tecnico per la frase “E’ stato proprio bravo”, in riferimento ad Orsato. Poi il tecnico aggiunge: “Promosso”? […] L'articolo Inter-Juventus, ...

Adesso tutti “scoprono” quant’è brutta la Juve di Allegri - ma in realtà è da 4 anni che gioca così male : Adesso tutti “scoprono” quant’è brutta la Juventus di Allegri: pioggia di critiche sul tecnico di Livorno dopo la sconfitta con il Napoli ieri sera allo Stadium, ma è semplicemente il risultato di una cultura calcistica aberrante. Quella tipicamente Juventina secondo cui “il risultato è l’unica cosa che conta”. Sembra ieri quando Allegri arrivava a Vinovo per sostituire Conte e i tifosi erano imbufaliti: non ...

Juventus. Allegri Crotone più importante del Napoli. E basta parlare del Real : Lo vede come un buon segnale? 'Di questo non so assolutamente niente, comunque alla fine deve essere una serata di sport, di calcio, dove si affronteranno le due pretendenti al titolo. Credo che in ...

Real Madrid-Juventus - il retroscena di Allegri : “vi svelo cosa abbiamo fatto dopo l’eliminazione” : Real Madrid-Juventus, la squadra di Allegri ha perfezionato l’allungo in campionato ma il pensiero torna inevitabilmente all’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. Massimiliano Allegri ha svelato un particolare retroscena su quanto accaduto proprio nei due giorni dopo l’eliminazione dalla Champions, parlando successivamente del suo futuro: “per due giorni ci siamo sfogati tra di noi a Vinovo ripensando a quella ...

Real Madrid-Juventus - i sospetti di Allegri : “ecco cosa ha fatto l’arbitro nei minuti finali” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Massimiliano Allegri che aveva accarezzato i tempi supplementari, poi nel finale il rigore delle polemiche poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Non solo però il penalty concesso, l’allenatore bianconero in conferenza stampa alimenta altri sospetti: “Nei 90 minuti è stato molto bravo, ...