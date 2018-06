Al via i lavori per la rotonda di via Colugna

Maxi operazione anti-buche : via ai lavori : Inizieranno lunedì 4 giungo i lavori di risanamento del manto stradale compromesso dal maltempo di marzo e aprile. "Non si tratta solo di tappare le buche ma di effettuare un vero e proprio intervento ...

LAVORI PUBBLICI E viaBILITA' - Aggiornamenti su alcuni cantieri attivi dal 4 al 10 giugno 2018 : Al via la ripavimentazione dei marciapiedi in zona stadio. Proseguono in città gli interventi su strade, edifici PUBBLICI, illuminazione e aree verdi 01-06-2018 / Giorno per giorno Di seguito alcuni ...

Gatta : metà giugno ricominceranno lavori via Tiburtina : Roma – Di seguito le parole di Margherita Gatta, assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale. “In merito ai lavori su via Tiburtina ho fatto un grandissimo lavoro con il professor Ruperto che ha seguito trattativa in prima persona. Un lavoro condotto per lungo tempo e che abbiamo portato a termine. La riapertura del cantiere segue alcune fasi amministrative un po’ più lunghe di quello che avevamo previsto, lo ammetto. Ma ...

Consegnati lavori adeguamento viabilità sulla Cava Ispica-S.Bramante : I lavori andranno a risolvere una criticità antica di quella strada che negli ultimi anni è peggiorata con lo svincolo autostradale di Rosolini

Maltempo : a Soliera al via lavori per alzare l’argine del fiume Secchia : Lunedì 28 maggio prendono il via i lavori di rialzo dell’argine sinistro del fiume Secchia a Soliera (Modena) per circa un chilometro di lunghezza. I primi giorni saranno impiegati per i lavori di sfalcio, mentre le operazioni di movimentazione terra avranno inizio dal 30-31 maggio. L’intervento, a cura dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), consisterà nella realizzazione di un rialzo di circa 40-50 centimetri, ...

Aeroporti : Save - al Marco Polo al via lavori per nuovo terminal area extra Schengen : Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – Prendono ufficialmente avvio oggi i lavori del nuovo ampliamento del terminal passeggeri dell’aeroporto di Venezia, il cui progetto è stato illustrato nel corso della cerimonia di posa della prima pietra avvenuta alla presenza del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dell’Assessore ai lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti della ...

