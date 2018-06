AIGAE | escursione condurrà bambini e ragazzi down o con disabilità cognitiva a vedere una

AIGAE : domenica 3 Giugno - una bellissima escursione condurrà bambini e ragazzi down o con disabilità cognitiva a vedere una delle meraviglie dell’Italia : “Domani a Milano un’esperienza unica. escursione teatrale attraverso gli splendidi vigneti, i laghi e i suggestivi boschi naturali del Parco della Collina di San Colombano al Lambro dove avranno luogo momenti di gioco – ha dichiarato Umberto Petranca, Guida AIGAE della Lombardia – e letture teatrali a tema naturalistico. Ma che cosa è un’ escursione teatrale? Di certo non è una semplice escursione , di sicuro non è solo uno spettacolo ...

AIGAE : il 3 Giugno una bellissima escursione per bambini e ragazzi down o con disabilità cognitiva : “Le città sono inaccessibili ma un prato non può essere inaccessibile e non è inaccessibile, dobbiamo renderlo invece comprensibile, raccontarlo, farlo vedere, toccare, odorare, vivere, amare”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. E così la sfida per raccontare il territorio davvero a tutti, è viva. bellissima l’escursione in programma Domenica, nell’ambito delle Giornate ...