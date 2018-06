Aida Nizar fa il bagno nella fontana di Trevi e sfida i vigili | «Lavoro in tv | mi

Aida Nizar nella fontana di Trevi - ai vigili : «Lavoro in tv - mi riconosci?». Ma arriva la maxi-multa : Il video è di ieri, venerdì 1° giugno: Aida Nizar, in abiti estivi e per il caldo estivo di Roma, pensa bene di fare un bel bagno nella fontana di Trevi. La ex gieffina...

Aida Nizar MULTATA/ Video - dalla Fontana di Trevi al Grande Fratello 2018 : "Vieni Barbara facciamo un bagno!" : AIDA NIZAR, la contraddittoria concorrente del Grande Fratello 15, sogna un futuro nella televisione italiana. E non esclude di incontrare l'amore proprio nel Belpaese...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:40:00 GMT)

Aida Nizar fuori controllo : l’ex gieffina fermata dalla polizia. Il video documenta tutto - fan in rivolta : Logorroica, vulcanica e impertinente: Aida Nizar è senza dubbio la concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello che verrà ricordata per il suo carattere e le sue stravaganze. Lo avevamo già capito durante la prima puntata del reality show, quando prima del suo ingresso nella casa – che poi è slittato di una settimana – si era persa in ossequi e salamelecchi, abbracciando e baciando uno ad uno tra il pubblico ...

Roma - Aida Nizar del Grande Fratello entra dentro la Fontana di Trevi : multa da 450 euro. E ai vigili : “Io lavoro nella tv” : Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, la Aida Nizar, è stata multata dagli agenti della polizia municipale di Roma per essere entrata nella Fontana di Trevi. La spagnola dopo essersi bagnata la testa con dell’acqua minerale, si era immersa nella Fontana, girando una sorta di videospot dell’ultima puntata della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Peccato che le immagini siano arrivate prima ...

Barbara d’Urso ‘rimprovera’ Aida Nizar nella fontana di Trevi : Aida Nizar nella fontana di Trevi: il commento di Barbara d’Urso Aida Nizar ne ha fatta un’altra delle sue. Cosa è successo stavolta? La conturbate ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, per girare un video da pubblicare sui social, è entrata nella fontana di Trevi, creando un vero caos. Come molti sapranno non è possibile entrare nella fontana essendo un monumento di grande valore. E per tale motivo è stata ...

Aida Nizar nella fontana di Trevi. Ai vigili : «Lavoro nella tv» - ma arriva la maxi-multa : Il video è di ieri, venerdì 1° giugno: Aida Nizar, in abiti estivi e per il caldo estivo di Roma, pensa bene di fare un bel bagno nella fontana di Trevi. La ex gieffina...

Aida Nizar nella Fontana di Trevi. Ai vigili : 'Lavoro nella tv' - ma arriva la maxi-multa : Aida Nizar, la ex gieffina spagnola che aveva già fatto discutere nella Casa del Grande Fratello 15, fa discutere anche fuori. La colpa è di un video, pubblicato su Facebook, in cui imita Anita Ekberg ...

Aida Nizar nella Fontana di Trevi. Ai vigili : «Lavoro nella tv» - ma arriva la maxi-multa : Il video è di ieri, venerdì 1° giugno: la spagnola, in abiti estivi e per il caldo estivo della Capitale, pensa bene di fare un bel bagno. Aida Nizar, la ex gieffina spagnola...

Aida Nizar fa il bagno nella Fontana di Trevi. Ai vigili : 'Lavoro nella tv' - ma arriva la mega multa : Aida Nizar, la ex gieffina spagnola che aveva già fatto discutere nella Casa del Grande Fratello 15, fa discutere anche fuori. La colpa è di un video, pubblicato su Facebook, in cui imita Anita Ekberg ...

Aida Nizar - bagno nella fontana di Trevi : arriva la polizia : Grande Fratello, Aida Nizar a Roma: il bagno nella fontana di Trevi e la multa Aida Nizar di nuovo al centro dell’attenzione. Questa volta, la nota spagnola ed ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso l’ha combinata grossa. Nonostante sia uscita dal reality-show di Canale 5 da ormai diverse settimane, la donna continua […] L'articolo Aida Nizar, bagno nella fontana di Trevi: arriva la polizia proviene ...

VIDEO | Aida Nizar nella Fontana di Trevi - i vigili rifilano una multa salatissima : "Non ci prenda in giro" : "Adoro la mia vita" e Aida Nizar si butta nella Fontana di Trevi. E' questa l'ultima provocazione della travolgente spagnola, che nel pomeriggio di...

Aida Nizar multata : nella Fontana di Trevi ricorda la finale del GF 15 : Grande Fratello: Aida Nizar multata dopo l’ingresso nella Fontana di Trevi Ha avuto il tempo di concludere il video per ricordare l’appuntamento di lunedì con la finale del Grande Fratello e Aida Nizar è stata multata dagli agenti della polizia municipale di Roma per essere entrata nella Fontana di Trevi. Il ciclone spagnolo della quindicesima edizione del Grande Fratello di Barbara D’Urso si è beccata 450€ di multa dopo essersi introdotta ...

Aida Nizar entra nella Fontana di Trevi (video) : 450 euro di multa : Come Anita Ekberg nella Dolce Vita. L'ultima provocazione di Aida Nizar? entrare nella Fontana di Trevi. È successo ieri, venerdì 1 giugno, quando la travolgente spagnola del Grande Fratello 15 ha deciso di infrangere i divieti e immergersi nella Fontana più famosa della Capitale. "Perché Aida sempre lotta per il sogno che merita. Sono nella Fontana di Trevi adorando la mia vita. Mi fa impazzire questo momento. Adoriamo la nostra vita. Mai Aida ...

Gf Vip - Aida Nizar e Francesco Monte nel cast? L'indiscrezione... : Non è ancora terminato il Grande Fratello 15 , che già si pensa al cast della nuova edizione del Gf Vip , che sarà sempre condotto da Ilary Blasi e ripartirà a settembre. Aida Nizar urla in treno: i ...