AGONY | Recensione | Trailer e Gameplay

AGONY - recensione : La release di Agony ha tenuto fede in modo impeccabile al nome che porta il titolo. Dopo la fortunata campagna Kickstarter, infatti, il gioco è stato rimandato più volte ed è inoltre finito al centro di diverse polemiche in merito alla crudezza di certe scene, sfociate poi nella censura di alcuni contenuti. Oggi siamo qui per fare chiarezza su un'opera coraggiosa e brillante dal punto di vista artistico ma non esente da difetti, soprattutto per ...