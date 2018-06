Agli Open d' Italia arriva il primo bogey per Molinari

Golf - US Women’s Open 2018 : il maltempo condiziona il secondo round - Sarah Jane Smith in vetta. TAglio fatale per Giulia Molinaro : Il maltempo condiziona il secondo round dello US Women’s Open, secondo Major stagionale, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dello Shoal Creek Golf and Country Club, nell’Alabama. La competizione è stata sospesa a causa delle condizioni climatiche avverse, costringendo gli organizzatori a compattare gli ultimi due giri, preceduti oggi dal completamento della seconda tornata. Ma intanto il secondo Major stagionale comincia già ...

Hatton rischia il taglio Agli Open d'Italia : L'Open d'Italia rischia di perdere il campione uscente Tyrrell Hatton. Al Gardagolf di Soiano del Lago , Brescia, ancora un giro sull'altalena per l'inglese, autore di 6 birdie macchiati da 2 doppi ...

Mobilità sostenibile - Roma mAglia nera in Ue : “Aria inquinata e strade poco sicure”. Copenaghen in testa : frena uso dell’auto : Una è la capitale europea con la sicurezza stradale peggiore, l’altra è il fiore all’occhiello in fatto di Mobilità sostenibile. La prima è Roma, la seconda è Copenaghen rispettivamente fanalino di coda e medaglia d’oro nel report Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable transport, realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il dossier, utilizzando i dati relativi al 2016 e provenienti da fonti ...

Red Dead Redemption 2 : tutti i dettAgli di un mondo vivo che punta a diventare il punto di riferimento degli open-world : Quelle che stiamo vivendo sono giornate molto interessanti per i fan di Red Dead Redemption 2 e lo sono non solo per la pubblicazione del terzo trailer ma anche per le informazioni sul gioco che stanno trapelando in rete grazie ad alcune anteprime esclusive sparse su vari siti.In questo caso ci baseremo su alcune informazioni provenienti dal provato di IGN che sono state riportate da VG247.com. Le informazioni delineano un titolo che potrebbe ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Landry non sbAglia e conquista il Valero Texas Open : Il percorso par 72 del TPC San Antonio dell’omonima città texana premia Andrew Landry. L’americano si è difatti imposto nel Valero Texas Open (montepremi 6,2 milioni di dollari), tappa del PGA Tour, con il punteggio finale di -17 (271 colpi). Ultimo round solido per Landry, bravo a controllare siglando un -4 (5 birdie, 1 bogey) utile a tenere a debita distanza i primi inseguitori. Battuti che portano il nome degli statunitensi Seon ...

Golf - PGA Tour 2018 : Zach Johnson e Ryan Moore spiccano il volo nel Valero Texas Open! Il tAglio miete vittime illustri : Una coppia made in USA vola al comando del Valero Texas Open, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Oaks Course di San Antonio, nel Texas. Zach Johnson e Ryan Moore sono in testa al giro di boa con 9 colpi totali sotto il par al termine di un giro condotto con grande autorevolezza. Moore ha piazzato un round senza errori in 67 colpi (-5) scalando una posizione e issandosi in cima alla ...

PROACTIVA OPEN ARMS - NAVE DISSEQUESTRATA/ Ultime notizie - ong Spagna : “gip ok ma battAglia migranti non vinta” : migranti, gip Ragusa dissequestra NAVE PROACTIVA OPEN ARMS: il fermo dell'imbarcazione della Ong spagnola era stato disposto dalla procura di Catania. Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:32:00 GMT)

Tuffi - Ukrainian Open 2018 : l’Italia vince 11 medAglie. Bertocchi - Pellacani e Batki in luce : L’Italia è stata assoluta protagonista all’Ukrainian Open di Tuffi che si è svolto nel weekend. Gli azzurri tornano a casa con ben undici medaglie. L’ultima giornata porta in dote il secondo posto di Noemi Batki e Maicol Verzotto nel sincro misto dalla piattaforma (278.70) e la terza piazza di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel trampolino sincro da tre metri (253.32 punti). Di seguito tutte le medaglie conquistate ...

Miami Open : la Svitolina - la Ostapenko e la Kvitova Agli ottavi : ROMA - Elina Svitolina , Jelena Ostapenko e Petra Kvitova raggiungono gli ottavi di finale del ' Miami Open ', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in ...

Miami Open - Del Potro Agli ottavi - Fognini stasera contro Kyrgios : Stanotte da Miami è arrivata un'altra sorpresa: dopo l'eliminazione del numero uno del mondo Federer, è caduto anche il bulgaro Dimitrov , numero 4 del mondo, che ha dovuto dire addio al torneo sotto ...

Golf - Challenge Tour 2018 : fantastico Lorenzo GAgli! Trionfo azzurro nel Barclays Kenya Open - sconfitto Jens Fahrbring nel playoff : Strepitoso Lorenzo Gagli. Il talentuoso Golfista italiano, dopo aver ottenuto la “carta” per l’accesso nell’European Tour, ha trionfato nel Barclays Kenya Open 2018, ottenendo la sua prima vittoria in carriera in un torneo del Challenge Tour. Gagli, classe ’85, si è imposto al termine di un playoff decisamente combattuto contro lo svedese Jens Fahrbring, che lo ha appaiato in vetta alla classifica con 11 colpi sotto il par. I ...