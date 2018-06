Aereo da turismo cade in Trentino | un morto e un ferito grave

Aereo turismo precipita sulle Dolomiti : ANSA, - TRENTO, 2 GIU - Un piccolo Aereo da turismo è precipita to nelle Dolomiti in Trentino. Il bilancio è di un morto e una donna ferita gravemente. L'incidente è avvenuto in zona Monte Croce nella ...

Cade Aereo da turismo in Trentino - un morto e una donna ferita : Cade aereo da turismo in Trentino, un morto e una donna ferita Cade aereo da turismo in Trentino, un morto e una donna ferita Continua a leggere L'articolo Cade aereo da turismo in Trentino, un morto e una donna ferita proviene da NewsGo.