ABI LAB | investiti 300 milioni di euro per lotta a crimini informatici

Le 10 piste ciclABIli più suggestive al mondo : Il 3 giugno cade, da quest’anno, la Giornata mondiale della bicicletta. Lo scorso 12 aprile l’Onu ha infatti adottato una risoluzione che dedica questa giornata al mezzo a due ruote più ecologico per eccellenza. La giornata nasce come riconoscimento al contributo dello sport per gli obiettivi di sviluppo del Millenio, e riconosce la necessità di proseguire negli sforzi per ottenere il massimo dal potenziale contributo della bici allo ...

Problemi Iliad : Simbox introvABIli e fuorilegge - rete colabrodo - IP francesi : Ma quanti Problemi Iliad, utenti ancora in attesa della rivoluzione promessa dall’operatore francese e il fatto che la società abbia appena iniziato in Italia non è una giustificazione. Simbox introvabili e, forse, fuorilegge, IP francesi non permettono di navigare tra i siti italiani e la rete è un colabrodo. Alla faccia della trasparenza! Problemi Iliad: più che una falsa partenza Qualche giorno fa, in merito ai Simbox introvabili anche ...

CLABO avvia produzione vetrine Orion nello stABIlimento di Philadelphia : E' iniziata la produzione di alcuni modelli di vetrine a marchio "Orion" presso lo stabilimento Howard McCray di Philadelphia . Lo comunica CLABO S.p.A., società attiva nel settore delle vetrine ...

Foligno - arriva la bandiera gialla di Comune ciclABIle : Dopo l'annuncio lo scorso mese di marzo da parte del presidente folignate della Fiab, Pietro Stella, ora arriva il momento per Foligno di far sventolare la bandiera gialla di Comune ciclabile, unica ...

Trapani - psicolABIle spara con un fucile dal balcone di casa : Trapani, psicolabile spara con un fucile dal balcone di casa Trapani, psicolabile spara con un fucile dal balcone di casa Continua a leggere L'articolo Trapani, psicolabile spara con un fucile dal balcone di casa proviene da NewsGo.

Il futuro sostenibile - 31 maggio e 1 giugno presentazione dei percorsi urbani ciclABIle : L'Aquila - L'assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, ha reso noto che giovedì 31 maggio e venerdì 1 giugno si terranno due iniziative nell'ambito del programma "Il futuro sostenibile, L'Aquila 2030". In particolare, saranno presentati i percorsi urbani ciclabili e si svolgerà una passeggiata lungo la Green Way cittadina. leggi tutto

Turismo : il Veneto lancia la ‘ciclABIle del Piave’ - lunga 220 km (2) : (AdnKronos) – Il suo corso ha visto dialogare gli instancabili navigatori veneziani con gli orgogliosi popoli stanziali stabilitisi lungo il fiume, innescando dinamiche culturali di notevole interesse e sviluppando delle vere e proprie economie che nei secoli hanno unito la biodiversità alpina e lagunare. Oggi, il Piave rappresenta un filo conduttore dinamico che lega anche due siti della WHL Unesco: le ‘Dolomiti” e ...

Turismo : il Veneto lancia la ‘ciclABIle del Piave’ - lunga 220 km (3) : (AdnKronos) – L’itinerario può essere affrontato seguendo vari temi: i Musei, il Piave e la Grande Guerra, Castelli Torri e Abbazie, le Chiese Affrescate, i Grandi Capolavori del Piave, gli Opifici Storici, le Ville, i paesaggi del Piave. Durante il percorso il turista può scegliere se comprenderli tutti o parte di essi, in un intreccio che se vuole essere esaustivo può arrivare a protrarre la vacanza per più di due settimane.Ecco ...

Turismo : il Veneto lancia la ‘ciclABIle del Piave’ - lunga 220 km : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) – E’ il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d’acqua che ha fatto grande Venezia tra ‘400 e ‘500, il grande protagonista di un percorso ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti in provincia di Belluno e giungendo fino al mare Adriatico, vicino Jesolo in provincia di Venezia, dopo aver attraversato il bacino idrografico del fiume nel territorio della provincia di ...

Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - E' il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d'acqua che ha fatto grande Venezia tra '400 e '500, il grande protagonista di un percorso ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti in provincia di Belluno e giungendo fino al mare Adriatico, vicino Jesolo in provincia di Venezia, dopo aver attraversato il bacino idrografico del fiume nel territorio della provincia di Treviso.