A Roma - Tutte le auto del Museo della Motorizzazione Militare - FOTO GALLERY

SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2018/ Roma e Milano : negozi e centri commerciali - tutte le info : SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2018, Roma e Milano: negozi e centri commerciali, tutte le info sulle aperture nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:37:00 GMT)

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : tutte le gare ai raggi X - favoriti e stelle. Coleman - Baker - Kuchina - Manyonga e tante stelle : Il Golden Gala 2018, in programma giovedì 31 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, si preannuncia altamente spettacolare e avvincente vista la presenza di grandissime stelle. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta gara per gara. 100 METRI (maschile): La gara più attesa del programma impreziosita dalla super sfida tra Chris Coleman, primatista mondiale dei 60 metri, e Ronnie Baker che ha vinto lo scontro diretto settimana scorsa a Eugene. ...

Noemi - La Luna Tour/ Concerto a Roma : stasera suona nella sua città - ecco tutte le date estive : Noemi, La Luna Tour, Concerto questa sera (mercoledì 30 maggio 2018) a Roma: oggi suona nella sua città ma i concerti continueranno per l'intera estate, ecco tutte le date.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:45:00 GMT)

Calcio - Champions League 2018-2019 : tutte le fasce per il sorteggio. Juventus testa di serie - Inter in quarta - Napoli in seconda e la Roma… : La Champions League 2018-2019 prenderà forma soltanto il 30 agosto quando a Montecarlo si svolgerà il sorteggio della fase a gironi. Alla massima competizione continentale parteciperanno 32 squadre che come sempre saranno divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (le prime due accedono agli ottavi di finale). Ben 26 squadre sono già certe della partecipazione alla prossima Champions League, le altre sei usciranno dai lungi preliminari/playoff ...

Aborto - 40 anni dopo la 194. La storia del reparto occupato all’Umberto I di Roma : “Tutte donne - applicavamo la legge” : È la notte tra il 21 e il 22 giugno del 1978. Un gruppo di attiviste, infermiere e lavoratrici del Policlinico Umberto I di Roma, insieme a cinque donne che devono abortire, entra alla clinica ostetrica. E occupa un reparto chiuso del secondo piano, con 15 posti letto, camera operatoria e utilizzabile: “Per applicare una legge che ormai era dello Stato e che non trovava applicazione in nessuna parte d’Italia”, racconta oggi Graziella Bastelli, ...

Guida al Roma Summer Fest - da Patti Smith a De Gregori : tutte le star : Il Roma Summer Fest comincia già il prossimo week end, sabato 26 e domenica 27 maggio, con un doppio concerto degli inglesi Arctic Monkeys , band on the road dal 2002, anno in cui a High Green, ...

Roma - due ruote tutte da scoprire - il fascino si mette in moto : Festa doppia, l'altra sera, per l'inaugurazione degli showroom Bmw motorrad, in via Anastasio II - a quello storico si aggiunge il primo dedicato all'Urban Mobility - e per la presentazione della ...

Roma. Bioparco : tutte le mamme pagano la metà : In occasione della festa della mamma, nella settimana dal 7 al 13 maggio 2018, al Bioparco di Roma tutte le

Euro - Nato - Berlusconi : tutte le retRomarce del «nuovo» Di Maio di governo : Tre le ultime Politiche e il recente “ritorno di fiamma” con la Lega in vista di un Esecutivo giallo-verde il candidato premier e capo politico pentastellato ha consumato diversi dietrofront su temi cardine del M5S ...

Roma-Juventus - arbitra Tagliavento. Tutte le designazioni : Novanta minuti decisivi per Roma e Juventus, alla ricerca dell'ultimo punto per festeggiare rispettivamente la qualificazione alla prossima Champions League e lo scudetto. Per entrambe le squadre la ...

Internazionali d'Italia Roma 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Tutte le date : La diretta streaming sarà assicurata da Sky Go per quanto concerne il torneo uomini e da supertennis.tv per quanto riguarda prequalificazioni, qualificazioni e torneo donne. Di seguito tutto il ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Tutte le date : Si alza il sipario sugli Internazionali d’Italia di tennis: iniziano oggi infatti le fasi finali delle prequalificazioni, tornei che da mesi si sono svolti su tutto lo Stivale ed aperti a tutti i tesserati FIT, che mettono in palio una wild card per il tabellone principale e quattro per il tabellone cadetto, quello delle qualificazioni. Le prequalificazioni si concluderanno giovedì 10, giorno in cui prenderanno il via proprio i tabelloni ...

La Roma si qualifica se : tutte le combinazioni per centrare la finale di Champions : Quanto deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions League? Dopo la sconfitta contro il Liverpool, servirà un altro miracolo per la squadra giallorossa. Il 5-2 di Anfield Road lascia poche speranze alla squadra di Eusebio Di Francesco. Protagonista assoluto è stato l’ex giallorosso Mohamed Salah, autore non solo delle prime due reti […] L'articolo La Roma si qualifica se: tutte le combinazioni per centrare la finale di ...

Supermercati aperti oggi 25 aprile 2018/ Milano e Roma : negozi e centri commerciali - tutte le info : Supermercato aperti oggi 25 aprile 2018: Roma e Milano, negozi e centri commerciali aperti durante la Festa della Liberazione. tutte le info, i link e le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 07:22:00 GMT)